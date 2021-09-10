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Стюардессы надели мини-юбки и залезли в турбину

Мира Маркина
41 минуту назад

Аккаунты стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Бортпроводницы активно ведут свои страницы, рассказывают об особенностях своей профессии и делятся лайфхаками в полетах.

Аккаунты стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей.
1/7 Аккаунты стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей.
Фото: @cabincrewonline
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Бортпроводницы активно ведут свои страницы, рассказывают об особенностях своей профессии и делятся лайфхаками в полетах.
2/7 Бортпроводницы активно ведут свои страницы, рассказывают об особенностях своей профессии и делятся лайфхаками в полетах.
Фото: @cabincrewonline
В борьбе за подписчиков девушки придумывают самые необычные фотосессии.
3/7 В борьбе за подписчиков девушки придумывают самые необычные фотосессии.
Фото: @cabincrewonline
На этот раз стюардессы надели свои фирменные юбки и каблуки и залезли в турбины.
4/7 На этот раз стюардессы надели свои фирменные юбки и каблуки и залезли в турбины.
Фото: @cabin_crew_beauties
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Пользователям соцсетей не дают покоя длинные ноги бортпроводниц.
5/7 Пользователям соцсетей не дают покоя длинные ноги бортпроводниц.
Фото: @cabin_crew_beauties
В комментариях восхищаются внешностью девушек и пишут, что в таких "невозможно не влюбиться".
6/7 В комментариях восхищаются внешностью девушек и пишут, что в таких "невозможно не влюбиться".
Фото: @cabin_crew_beauties
А кто-то подшучивает: "Теперь включите двигатель".
7/7 А кто-то подшучивает: "Теперь включите двигатель".
Фото: @cabincrewonline

В борьбе за подписчиков девушки придумывают самые необычные фотосессии: забрасывают ноги на штурвал, залезают на багажные полки и даже выполняют акробатические трюки. На этот раз стюардессы надели свои фирменные юбки и каблуки и залезли в турбины.

Пользователям соцсетей не дают покоя длинные ноги бортпроводниц. В комментариях восхищаются внешностью девушек и пишут, что в таких "невозможно не влюбиться". А кто-то подшучивает:

"Теперь включите двигатель".

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