Стюардессы надели мини-юбки и залезли в турбину

Аккаунты стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Бортпроводницы активно ведут свои страницы, рассказывают об особенностях своей профессии и делятся лайфхаками в полетах.

1/7 Аккаунты стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Фото: @cabincrewonline Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Бортпроводницы активно ведут свои страницы, рассказывают об особенностях своей профессии и делятся лайфхаками в полетах. Фото: @cabincrewonline 3/7 В борьбе за подписчиков девушки придумывают самые необычные фотосессии. Фото: @cabincrewonline 4/7 На этот раз стюардессы надели свои фирменные юбки и каблуки и залезли в турбины. Фото: @cabin_crew_beauties Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Пользователям соцсетей не дают покоя длинные ноги бортпроводниц. Фото: @cabin_crew_beauties 6/7 В комментариях восхищаются внешностью девушек и пишут, что в таких "невозможно не влюбиться". Фото: @cabin_crew_beauties 7/7 А кто-то подшучивает: "Теперь включите двигатель". Фото: @cabincrewonline

В борьбе за подписчиков девушки придумывают самые необычные фотосессии: забрасывают ноги на штурвал, залезают на багажные полки и даже выполняют акробатические трюки. На этот раз стюардессы надели свои фирменные юбки и каблуки и залезли в турбины.

Пользователям соцсетей не дают покоя длинные ноги бортпроводниц. В комментариях восхищаются внешностью девушек и пишут, что в таких "невозможно не влюбиться". А кто-то подшучивает: