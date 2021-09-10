Стюардессы надели мини-юбки и залезли в турбину

Аккаунты стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Бортпроводницы активно ведут свои страницы, рассказывают об особенностях своей профессии и делятся лайфхаками в полетах.
В борьбе за подписчиков девушки придумывают самые необычные фотосессии: забрасывают ноги на штурвал, залезают на багажные полки и даже выполняют акробатические трюки. На этот раз стюардессы надели свои фирменные юбки и каблуки и залезли в турбины.
Пользователям соцсетей не дают покоя длинные ноги бортпроводниц. В комментариях восхищаются внешностью девушек и пишут, что в таких "невозможно не влюбиться". А кто-то подшучивает:
"Теперь включите двигатель".