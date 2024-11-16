Лучшие места для зимовки

Приближается зима. С наступлением холодов перед множеством фрилансеров и удаленщиков стоит вопрос: какую страну выбрать для зимовки? Несколько месяцев за границей - это отличная возможность провести время с пользой для здоровья, хорошо отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями. Также такое путешествие поможет прокачать иностранные языки и позволит завязать новые знакомства. Портал 1001tur.ru составил список самых привлекательных направлений для российских зимовщиков.