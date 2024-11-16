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Лучшие места для зимовки

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Таиланд традиционно занимает первое место среди туристов-зимовщиков. Приятная температура, красивые пляжи и развитая инфраструктура уже несколько десятилетий привлекают путешественников в эту страну
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Таиланд традиционно занимает первое место среди туристов-зимовщиков. Приятная температура, красивые пляжи и развитая инфраструктура уже несколько десятилетий привлекают путешественников в эту страну 
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Вьетнам также славится пляжным отдыхом. Стоимость жизни здесь несколько дешевле, чем в Таиланде, а вьетнамская кухня более благосклонна для европейцев. Независимо от региона, тут каждый сможет найти для себя по-настоящему райский уголок
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Вьетнам также славится пляжным отдыхом. Стоимость жизни здесь несколько дешевле, чем в Таиланде, а вьетнамская кухня более благосклонна для европейцев. Независимо от региона, тут каждый сможет найти для себя по-настоящему райский уголок 
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Шри-Ланка считается одним из самых лучших мест для семейных зимовщиков. Здесь есть национальные парки с невероятно красивой природой, дайвинг, ну и конечно же слоны
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Шри-Ланка считается одним из самых лучших мест для семейных зимовщиков. Здесь есть национальные парки с невероятно красивой природой, дайвинг, ну и конечно же слоны 
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Зимние месяцы на Гоа отличаются крайне привлекательной погодой. Здесь нет штормов, дождей, шквалов. Правда страну сложно назвать безопасной, высок риск краж, мошенничества. Зато в памяти у вас останется непревзойденный индийский колорит
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Зимние месяцы на Гоа отличаются крайне привлекательной погодой. Здесь нет штормов, дождей, шквалов. Правда страну сложно назвать безопасной, высок риск краж, мошенничества. Зато в памяти у вас останется непревзойденный индийский колорит 
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Главный курорт Индонезии остров Бали не нуждается в рекламе. Здесь множество древних храмов, мистических мест сил, водопадов и вулканов. Согласитесь, это отличное место, чтобы бороться с выгоранием
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Главный курорт Индонезии остров Бали не нуждается в рекламе. Здесь множество древних храмов, мистических мест сил, водопадов и вулканов. Согласитесь, это отличное место, чтобы бороться с выгоранием 
© dreamstime.com
Зимний Египет не столь горяч, но все также привлекателен. Цены в это время года значительно ниже, чем в другие сезоны, а солнце гораздо мягче и идеально подходит для загара
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Зимний Египет не столь горяч, но все также привлекателен. Цены в это время года значительно ниже, чем в другие сезоны, а солнце гораздо мягче и идеально подходит для загара 
© dreamstime.com
Филиппины одинаково подходят, как одиноким зимовщикам, так и семейным путешественникам. Острова пестрят сказочными, уютными бухтами и привлекают захватывающим дайвингом. Зимовать на Филиппинах лучше с декабря и до мая. Это высокий, сухой сезон, вероятность тайфунов минимальная
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Филиппины одинаково подходят, как одиноким зимовщикам, так и семейным путешественникам. Острова пестрят сказочными, уютными бухтами и привлекают захватывающим дайвингом. Зимовать на Филиппинах лучше с декабря и до мая. Это высокий, сухой сезон, вероятность тайфунов минимальная 
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Камбоджа не самая развитая страна Азии. Зато здесь есть множество прекрасных древних храмов, а местный колорит вернет вас на пару десятилетий в прошлое. Успевайте, жизнь в этой стране быстро меняется
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Камбоджа не самая развитая страна Азии. Зато здесь есть множество прекрасных древних храмов, а местный колорит вернет вас на пару десятилетий в прошлое. Успевайте, жизнь в этой стране быстро меняется 
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Куба славится оригинальной колониальной архитектурой и красивыми пляжами. Для тех, кто устал от Азии Остров Свободы может стать глотком свежего воздуха
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Куба славится оригинальной колониальной архитектурой и красивыми пляжами. Для тех, кто устал от Азии Остров Свободы может стать глотком свежего воздуха 
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Приближается зима. С наступлением холодов перед множеством фрилансеров и удаленщиков стоит вопрос: какую страну выбрать для зимовки? Несколько месяцев за границей - это отличная возможность провести время с пользой для здоровья, хорошо отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями. Также такое путешествие поможет прокачать иностранные языки и позволит завязать новые знакомства. Портал 1001tur.ru составил список самых привлекательных направлений для российских зимовщиков.