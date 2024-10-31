Самые красивые улицы мира

Путешествия и туризм стали одним из главных символов современной жизни. Практически каждый из нас хоть раз, но отправлялся за новыми впечатлениями в ближайшие города, выезжал на природу или совершал многочасовые перелеты, чтобы увидеть далекие страны. При этом лишь малая часть путешественников предпочитает проводить отпуск на шезлонге у берега моря. Основная масса туристов стремится посетить как можно больше знаковых мест во время поездки.

Для тех, кто любит активный урбанистический туризм, мы собрали самые необычные улицы городов мира — в галерее "Рамблера".