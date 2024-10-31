$97.05-0.27105.22-0.22
Почта

Самые красивые улицы мира

Slide 1 of 10
Марокканский город Шефшауэн известен необычной архитектурой. Подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого. Тысячи туристов едут специально едут сюда, чтобы пройтись по его ярким улицам
1/8
Марокканский город Шефшауэн известен необычной архитектурой. Подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого. Тысячи туристов едут специально едут сюда, чтобы пройтись по его ярким улицам 
© dreamstime.com
Проспект Каминито в Буэнос-Айресе получила название в честь танго. Долгое время здесь был бедный портовой квартал, где люди проживали в простых деревянных домах обитых железом. Местные жители не заморачивались о едином стиле и красили свои жилища в разные цвета. Со временем пестрая улица стала привлекать путешественников со всех концов света
2/8
Проспект Каминито в Буэнос-Айресе получила название в честь танго. Долгое время здесь был бедный портовой квартал, где люди проживали в простых деревянных домах обитых железом. Местные жители не заморачивались о едином стиле и красили свои жилища в разные цвета. Со временем пестрая улица стала привлекать путешественников со всех концов света 
© dreamstime.com
Ломбард-стрит в Сан-Франциско гордо носит название "самой искривленной улицы в мире". Такое оригинальное решение позволяет сгладить 27-процентный уклон Русского Холма. В прошлом, никто не хотел арендовать здесь дома из-за слишком крутой дороги
3/8
Ломбард-стрит в Сан-Франциско гордо носит название "самой искривленной улицы в мире". Такое оригинальное решение позволяет сгладить 27-процентный уклон Русского Холма. В прошлом, никто не хотел арендовать здесь дома из-за слишком крутой дороги 
© dreamstime.com
На улица Пасео-де-Грасия в Барселоне находится знаменитый дом Каса-Батльо, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В его оформлении практически нет прямых линий
4/8
На улица Пасео-де-Грасия в Барселоне находится знаменитый дом Каса-Батльо, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В его оформлении практически нет прямых линий 
© dreamstime.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Город Ия считается самым белым, красивым и элитным городом на Санторини. Здесь нет названий улиц, зато есть множество вилл с шикарными видами
5/8
Город Ия считается самым белым, красивым и элитным городом на Санторини. Здесь нет названий улиц, зато есть множество вилл с шикарными видами 
© dreamstime.com
Штайнер-стрит — еще одна достопримечательность Сан-Франциско. Здесь в ряд расположены сразу несколько домов викторианской эпохи, которые местные прозвали "Разукрашенными дамами"
6/8
Штайнер-стрит — еще одна достопримечательность Сан-Франциско. Здесь в ряд расположены сразу несколько домов викторианской эпохи, которые местные прозвали "Разукрашенными дамами" 
© dreamstime.com
Древний китайский город Лицзян ежегодно привлекает тысячи туристов со всех концов мира. Здесь прекрасно сохранилась средневековая застройка и уникальная система водоснабжения, которая сегодня является памятником инженерного искусства. Прогулка по местным улочкам на все сто процентов перенесет вас в другую эпоху
7/8
Древний китайский город Лицзян ежегодно привлекает тысячи туристов со всех концов мира. Здесь прекрасно сохранилась средневековая застройка и уникальная система водоснабжения, которая сегодня является памятником инженерного искусства. Прогулка по местным улочкам на все сто процентов перенесет вас в другую эпоху  
© dreamstime.com
Улица с поездом в центре столицы Вьетнама Ханоя буквально за несколько лет превратилась из беднейшего квартала в одно из самых посещаемых туристических мест с сотней кафе и ресторанов. Все дело в том, что железная дорога, которая проходит между домами, до сих пор функционирует. Пару раз в день тут проезжает локомотив, на радость путешественникам.
8/8
Улица с поездом в центре столицы Вьетнама Ханоя буквально за несколько лет превратилась из беднейшего квартала в одно из самых посещаемых туристических мест с сотней кафе и ресторанов. Все дело в том, что железная дорога, которая проходит между домами, до сих пор функционирует. Пару раз в день тут проезжает локомотив, на радость путешественникам. 
© dreamstime.com

Путешествия и туризм стали одним из главных символов современной жизни. Практически каждый из нас хоть раз, но отправлялся за новыми впечатлениями в ближайшие города, выезжал на природу или совершал многочасовые перелеты, чтобы увидеть далекие страны. При этом лишь малая часть путешественников предпочитает проводить отпуск на шезлонге у берега моря. Основная масса туристов стремится посетить как можно больше знаковых мест во время поездки.

Для тех, кто любит активный урбанистический туризм, мы собрали самые необычные улицы городов мира — в галерее "Рамблера".