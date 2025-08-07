Названы города России, которые сводят с ума не только туристов

Стелла Шмель
Первую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 38% опрошенных. В 2024 году город посетили 11,6 миллиона туристов.
© Андрей Бок/РИА Новости
На второй строчке оказалась Москва. Первопрестольную поддержали 22% пользователей. В прошлом году столица России привлекала 26 миллионов гостей, что стало абсолютным рекордом.
© zorazhuang/iStock.com
Третью строчку самых впечатляющих городов России заняла Казань. За крупнейший город на берегу Волги проголосовали 8% россиян. В 2024 году столицу Татарстана посетили 4,5 миллиона туристов.
© eugenesergeev/iStock.com
Черноморский город-курорт Сочи также занял третью строчку опроса. В 2024 году здесь было зафиксировано рекордное число туристов — 8 миллионов человек.
© saiko3p/iStock.com

Замыкает пятерку лидеров Калининград. За самый западный город России проголосовали 6% пользователей. В прошлом году Калининградская область приняла почти 2,2 миллиона туристов.
© Sergei Dubrovskii/iStock.com
Нижний Новгород победил в категории «Достопримечательности». Его поддержали 84% опрошенных россиян. В 2024 году Нижний Новгород установил новый рекорд по туристам — столицу закатов посетили 2 миллиона гостей.
© Ershov_Maks/iStock.com
Мурманск разделил победу с Владивостоком в категории «Природа и море». В прошлом году здесь провели время 760 тысяч иностранцев и россиян.
© tupungato/iStock.com
Второй победитель категории «Природа и море» — Владивосток. Он привлек почти 2,3 миллиона гостей.
© Gfed/iStock.com
Звание города ночной жизни получил Екатеринбург — 35% респондентов оценили бары и клубы столицы Урала. В 2024 году здесь отдохнули почти 2 миллиона туристов.
© Донат Сорокин/ТАСС

У каждого российского города — своя история и уникальный облик. Во время визита в Санкт-Петербург вы можете окунуться в атмосферу классического архитектурного великолепия XVIII - XIX века. Москва восхищает туристов со всего мира современной и удобной инфраструктурой, столичным блеском и историческим наследием. Сочи — безусловно курортная жемчужина Черного моря, символ юга страны.

Чтобы путешественникам было легче планировать отпуск, редакторы сервиса Туту узнали, какие города они считают самыми впечатляющими в России. С результатами опроса ознакомилась Газета.Ru.