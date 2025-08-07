Названы города России, которые сводят с ума не только туристов

У каждого российского города — своя история и уникальный облик. Во время визита в Санкт-Петербург вы можете окунуться в атмосферу классического архитектурного великолепия XVIII - XIX века. Москва восхищает туристов со всего мира современной и удобной инфраструктурой, столичным блеском и историческим наследием. Сочи — безусловно курортная жемчужина Черного моря, символ юга страны.

Чтобы путешественникам было легче планировать отпуск, редакторы сервиса Туту узнали, какие города они считают самыми впечатляющими в России. С результатами опроса ознакомилась Газета.Ru.