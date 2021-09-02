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Стюардессы запустили флешмоб и залезли на багажные полки в мини-юбках

Мира Маркина
15 минут назад

В последнее время сотрудники авиакомпании стали активно развивать свои социальные сети и делиться с подписчиками различными лайфхаками и историями из полетов. Не меньшей популярностью пользуются фото стюардесс на борту лайнеров. Девушки придумывают все новые способы удивить пользователей.

Фото стюардесс на борту лайнеров пользуются большой популярностью в социальных сетях.
1/9 Фото стюардесс на борту лайнеров пользуются большой популярностью в социальных сетях.
Фото: @cabincrewonline
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Девушки придумывают все новые способы удивить пользователей.
2/9 Девушки придумывают все новые способы удивить пользователей.
Фото: @cabincrewonline
На этот раз бортпроводницы устроили флешмоб и начали публиковать снимки, на которых они залезают на багажные полки.
3/9 На этот раз бортпроводницы устроили флешмоб и начали публиковать снимки, на которых они залезают на багажные полки.
Фото: @cabincrewonline
Мини-юбка и каблуки - обязательный атрибут.
4/9 Мини-юбка и каблуки - обязательный атрибут.
Фото: @cabincrewonline
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В комментариях пользователи пишут, что хотели бы, чтобы их багаж лежал в том отсеке.
5/9 В комментариях пользователи пишут, что хотели бы, чтобы их багаж лежал в том отсеке.
Фото: @cabincrewonline
Не зря говорят, что у стюардесс много навыков на случай экстренных ситуаций.
6/9 Не зря говорят, что у стюардесс много навыков на случай экстренных ситуаций.
Фото: @cabincrewonline
Хроники Нарнии.
7/9 Хроники Нарнии.
Фото: @cabincrewonline
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А кто-то умеет даже так.
8/9 А кто-то умеет даже так.
Фото: @cabincrewonline
И вот так.
9/9 И вот так.
Фото: @cabincrewonline

На этот раз бортпроводницы устроили флешмоб и начали публиковать снимки, на которых они залезают в мини-юбках и туфлях на каблуках на багажные полки. А некоторые стюардессы пошли дальше и исполнили акробатические трюки. Не зря говорят, что у стюардесс много навыков на случай экстренных ситуаций. В комментариях пользователи восхищаются девушками и пишут, что хотели бы, чтобы их багаж лежал в том отсеке.

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