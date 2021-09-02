В последнее время сотрудники авиакомпании стали активно развивать свои социальные сети и делиться с подписчиками различными лайфхаками и историями из полетов. Не меньшей популярностью пользуются фото стюардесс на борту лайнеров. Девушки придумывают все новые способы удивить пользователей.

На этот раз бортпроводницы устроили флешмоб и начали публиковать снимки, на которых они залезают в мини-юбках и туфлях на каблуках на багажные полки. А некоторые стюардессы пошли дальше и исполнили акробатические трюки. Не зря говорят, что у стюардесс много навыков на случай экстренных ситуаций. В комментариях пользователи восхищаются девушками и пишут, что хотели бы, чтобы их багаж лежал в том отсеке.