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Стюардессы в мини-юбках закинули ноги на штурвал

Мира Маркина
1 час назад

Социальные сети стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Девушки делятся с подписчиками подробностями своей профессии, рассказывают о лайфхаках во время полета и публикуют свои снимки, демонстрируя длинные ноги и дразня аудиторию.

Социальные сети стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей.
1/7 Социальные сети стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей.
Фото: @cabin_crew_beauties
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Девушки делятся подробностями своей профессии, рассказывают о лайфхаках и публикуют свои снимки, демонстрируя длинные ноги.
2/7 Девушки делятся подробностями своей профессии, рассказывают о лайфхаках и публикуют свои снимки, демонстрируя длинные ноги.
Фото: @cabin_crew_beauties
На этот раз бортпроводницы проникли в кабину пилота.
3/7 На этот раз бортпроводницы проникли в кабину пилота.
Фото: @cabin_crew_beauties
Девушки устроили флешмоб и начали публиковать фотографии, на которых они сидят в мини-юбках и туфлях на каблуках в кресле командира экипажа.
4/7 Девушки устроили флешмоб и начали публиковать фотографии, на которых они сидят в мини-юбках и туфлях на каблуках в кресле командира экипажа.
Фото: @cabin_crew_beauties
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А длинные ноги красоток закинуты на штурвал.
5/7 А длинные ноги красоток закинуты на штурвал.
Фото: @cabin_crew_beauties
В комментариях пользователи восхищаются внешними данными стюардесс и пишут, что с удовольствием полетели бы под руководством таких пилотов.
6/7 В комментариях пользователи восхищаются внешними данными стюардесс и пишут, что с удовольствием полетели бы под руководством таких пилотов.
Фото: @cabin_crew_beauties
Не только автомобилистки красятся за рулем.
7/7 Не только автомобилистки красятся за рулем.
Фото: @cabin_crew_beauties

На этот раз бортпроводницы проникли в кабину пилота. Девушки устроили флешмоб и начали публиковать фотографии, на которых они сидят в мини-юбках и туфлях на каблуках в кресле командира экипажа, закинув ноги на штурвал. В комментариях пользователи восхищаются внешними данными стюардесс и пишут, что с удовольствием полетели бы под руководством таких пилотов.

"Ребята, вы можете сесть сзади. Здесь только дамы", "Шикарные ноги", "Полетели, леди", "О боже! Красивые длинные ноги, каблуки и обтягивающая коротенькая юбка! Полеты никогда не казались такими восхитительно соблазнительными", - пишут в комментариях к фотографиям.

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