Стюардессы в мини-юбках закинули ноги на штурвал

Социальные сети стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Девушки делятся с подписчиками подробностями своей профессии, рассказывают о лайфхаках во время полета и публикуют свои снимки, демонстрируя длинные ноги и дразня аудиторию.

В комментариях пользователи восхищаются внешними данными стюардесс и пишут, что с удовольствием полетели бы под руководством таких пилотов.

Девушки устроили флешмоб и начали публиковать фотографии, на которых они сидят в мини-юбках и туфлях на каблуках в кресле командира экипажа.

На этот раз бортпроводницы проникли в кабину пилота. Девушки устроили флешмоб и начали публиковать фотографии, на которых они сидят в мини-юбках и туфлях на каблуках в кресле командира экипажа, закинув ноги на штурвал. В комментариях пользователи восхищаются внешними данными стюардесс и пишут, что с удовольствием полетели бы под руководством таких пилотов.