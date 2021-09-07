Стюардессы в мини-юбках закинули ноги на штурвал

Социальные сети стюардесс пользуются большой популярностью у пользователей социальных сетей. Девушки делятся с подписчиками подробностями своей профессии, рассказывают о лайфхаках во время полета и публикуют свои снимки, демонстрируя длинные ноги и дразня аудиторию.
На этот раз бортпроводницы проникли в кабину пилота. Девушки устроили флешмоб и начали публиковать фотографии, на которых они сидят в мини-юбках и туфлях на каблуках в кресле командира экипажа, закинув ноги на штурвал. В комментариях пользователи восхищаются внешними данными стюардесс и пишут, что с удовольствием полетели бы под руководством таких пилотов.
"Ребята, вы можете сесть сзади. Здесь только дамы", "Шикарные ноги", "Полетели, леди", "О боже! Красивые длинные ноги, каблуки и обтягивающая коротенькая юбка! Полеты никогда не казались такими восхитительно соблазнительными", - пишут в комментариях к фотографиям.