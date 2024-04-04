Вода меняет цвет: в Германии появился пурпурный пруд

Пруд в Германии окрасилось в пурпурный цвет. Необычный водоем находится в баварской долине Фауленбах. Об этом сообщают “Известия”.

По словам местных жителей, это уже не первый случай, когда вода в регионе меняет свой цвет.

«Из года в год в долине Фауленбах близ Фюссена происходит интересное природное явление: водоемы меняют цвет с темно-синего или бирюзового на яркий, насыщенный фиолетовый», — пишут журналисты.

Считается, что подобный феномен связан с размножением в воде в это время года фиолетовых бактерий. Пруды и озера в Фауленбахе соединены под землей, поэтому необычное явление происходит в разных частях долины.

Пурпурные озера Баварии — в галерее «Рамблера».