Стюардесса в мини-юбке выполнила трюк на борту

Стюардесса из Канады залезла на багажную полку и удивила пользователей социальных сетей. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте @fly_hostess.
Для снимка бортпроводница залезла в отсек для ручной клади, задрав ногу вверх. На девушке надет синий фирменный костюм с мини-юбкой, черные колготки и туфли на каблуке. При этом лица стюардессы не видно.
Пользователи соцсети восхитились способностями канадской бортпроводницы:
«Очень красиво!», «Ха-ха, интересная задумка», «Именно поэтому я люблю путешествовать», «Какая необычная ручная кладь, ха-ха», «Замечательная девушка», «Как жаль, что они не повторяют таких трюков во время полета», «Очень красивые ноги», — написали они в комментариях.
Сотрудницы авиакомпаний любят делать необычные снимки на борту. Так, американская стюардесса попозировала в кабине пилота. Девушка в мини-юбке и на высоких шпильках закинула ноги на штурвал, чем вызвала реакцию у подписчиков. Одни оценили ее внешние данные, а другие обвинили в проявлении неуважения.
Другая стюардесса забралась на тележку с напитками и взяла в руки кофейник. А вот бортпроводницы из Германии и США не постеснялись показать пользователям, что у них под юбкой. Девушки опубликовали в Instagram фотографии в фирменной форме, однако их юбки оказались настолько коротки, что подписчики смогли увидеть их чулки.