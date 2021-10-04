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Стюардесса в мини-юбке выполнила трюк на борту

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса из Канады залезла на багажную полку и удивила пользователей социальных сетей. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте @fly_hostess.

Стюардесса в мини-юбке выполнила трюк на борту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для снимка бортпроводница залезла в отсек для ручной клади, задрав ногу вверх. На девушке надет синий фирменный костюм с мини-юбкой, черные колготки и туфли на каблуке. При этом лица стюардессы не видно.

@fly_hostess

Пользователи соцсети восхитились способностями канадской бортпроводницы:

«Очень красиво!», «Ха-ха, интересная задумка», «Именно поэтому я люблю путешествовать», «Какая необычная ручная кладь, ха-ха», «Замечательная девушка», «Как жаль, что они не повторяют таких трюков во время полета», «Очень красивые ноги», — написали они в комментариях.

Сотрудницы авиакомпаний любят делать необычные снимки на борту. Так, американская стюардесса попозировала в кабине пилота. Девушка в мини-юбке и на высоких шпильках закинула ноги на штурвал, чем вызвала реакцию у подписчиков. Одни оценили ее внешние данные, а другие обвинили в проявлении неуважения.

Другая стюардесса забралась на тележку с напитками и взяла в руки кофейник. А вот бортпроводницы из Германии и США не постеснялись показать пользователям, что у них под юбкой. Девушки опубликовали в Instagram фотографии в фирменной форме, однако их юбки оказались настолько коротки, что подписчики смогли увидеть их чулки.

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