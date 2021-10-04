Стюардесса в мини-юбке выполнила трюк на борту

Стюардесса из Канады залезла на багажную полку и удивила пользователей социальных сетей. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте @fly_hostess.

Для снимка бортпроводница залезла в отсек для ручной клади, задрав ногу вверх. На девушке надет синий фирменный костюм с мини-юбкой, черные колготки и туфли на каблуке. При этом лица стюардессы не видно.

@fly_hostess

Пользователи соцсети восхитились способностями канадской бортпроводницы:

«Очень красиво!», «Ха-ха, интересная задумка», «Именно поэтому я люблю путешествовать», «Какая необычная ручная кладь, ха-ха», «Замечательная девушка», «Как жаль, что они не повторяют таких трюков во время полета», «Очень красивые ноги», — написали они в комментариях.