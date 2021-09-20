Стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков

Американская стюардесса спозировала в кабине пилота и восхитила подписчиков Instagram-аккаунта @cabin_crew_beauties, где и была опубликована фотография.
Девушка сидит в необычной позе, закинув ноги на штурвал. Она одета в униформу, которая состоит из серой жилетки и мини-юбки того же цвета.
Многие подписчики обратили внимание на длину юбки и сделали комплимент ногам стюардессы.
"Ради такого я бы хотел стать пилотом!",
- отметил @macphersoncharles.
"Отличные ноги!",
- @billyjohnson647.
А вот подписчик @everlast_infinite раскритиковал фотографию, что так девушка проявила неуважение к штурвалу.
Впрочем, подобные снимки публикуются далеко не впервые: до этого стюардессы уже засветили чулки на фото.