Стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков

Американская стюардесса спозировала в кабине пилота и восхитила подписчиков Instagram-аккаунта @cabin_crew_beauties, где и была опубликована фотография.

Фото: @cabin_crew_beauties @cabin_crew_beauties

Девушка сидит в необычной позе, закинув ноги на штурвал. Она одета в униформу, которая состоит из серой жилетки и мини-юбки того же цвета.

Многие подписчики обратили внимание на длину юбки и сделали комплимент ногам стюардессы.

"Ради такого я бы хотел стать пилотом!",

- отметил @macphersoncharles.

"Отличные ноги!",

- @billyjohnson647.

А вот подписчик @everlast_infinite раскритиковал фотографию, что так девушка проявила неуважение к штурвалу.