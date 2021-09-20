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Стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков

Стелла Шмель
1 час назад

Американская стюардесса спозировала в кабине пилота и восхитила подписчиков Instagram-аккаунта @cabin_crew_beauties, где и была опубликована фотография.

Стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков
Фото: @cabin_crew_beauties@cabin_crew_beauties

Девушка сидит в необычной позе, закинув ноги на штурвал. Она одета в униформу, которая состоит из серой жилетки и мини-юбки того же цвета.

Многие подписчики обратили внимание на длину юбки и сделали комплимент ногам стюардессы.

"Ради такого я бы хотел стать пилотом!",

- отметил @macphersoncharles.

"Отличные ноги!",

- @billyjohnson647.

А вот подписчик @everlast_infinite раскритиковал фотографию, что так девушка проявила неуважение к штурвалу.

Впрочем, подобные снимки публикуются далеко не впервые: до этого стюардессы уже засветили чулки на фото.

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