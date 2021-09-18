Стюардессы засветили чулки на фото

Стюардессы опубликовали в Instagram фотографии в фирменной форме. Юбки бортпроводниц оказались настолько коротки, что подписчики смогли увидеть их чулки.

На одном снимке запечатлена стюардесса из Германии по имени Николь, сидящая на диване в бордовом платье. На ней надеты черные чулки.

@cabincrewonline

Еще одна девушка, Даниэлла из США, тоже засветила на фото свои белые чулки.

@cabin_crew_beauties

"Абсолютно идеальные ноги", "Вы правда носите их на работе? Обожаю женщин в чулках!", "Прекрасные",