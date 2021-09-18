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Стюардессы засветили чулки на фото

Мира Маркина
31 минуту назад

Стюардессы опубликовали в Instagram фотографии в фирменной форме. Юбки бортпроводниц оказались настолько коротки, что подписчики смогли увидеть их чулки.

Стюардессы засветили чулки на фото
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На одном снимке запечатлена стюардесса из Германии по имени Николь, сидящая на диване в бордовом платье. На ней надеты черные чулки.

@cabincrewonline

Еще одна девушка, Даниэлла из США, тоже засветила на фото свои белые чулки.

@cabin_crew_beauties

"Абсолютно идеальные ноги", "Вы правда носите их на работе? Обожаю женщин в чулках!", "Прекрасные",

— написали в комментариях пользователи социальных сетей.

Ранее стало известно, что на сленге стюардесс значит "Том Круз".

Новости путешествий,Том Круз,
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