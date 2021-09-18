Стюардессы засветили чулки на фото

Стюардессы опубликовали в Instagram фотографии в фирменной форме. Юбки бортпроводниц оказались настолько коротки, что подписчики смогли увидеть их чулки.
На одном снимке запечатлена стюардесса из Германии по имени Николь, сидящая на диване в бордовом платье. На ней надеты черные чулки.
Еще одна девушка, Даниэлла из США, тоже засветила на фото свои белые чулки.
"Абсолютно идеальные ноги", "Вы правда носите их на работе? Обожаю женщин в чулках!", "Прекрасные",
— написали в комментариях пользователи социальных сетей.