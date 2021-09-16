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Стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков снимком

Стелла Шмель
1 час назад

Американская стюардесса сделала снимок в салоне самолета. Девушка забралась на тележку с напитками и взяла в руки кофейник. Получившийся снимок привел в восторг подписчиков канала @fly_hostess_, где и была размещена фотография.

Стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков снимком
Фото: InstagramInstagram

"Горячо! И кофе в том числе",

- написал пользователь @cubsfan1273.

"Вот бы у меня тоже были такие восхитительные ноги",

- отметила @minni_micchi.

Стюардесса на снимке одета в форменную одежду, колготки, а на ногах у нее аккуратные туфли.

В своем личном профиле стюардесса написала, что три года назад закончила обучение на бортпроводника, и с тех про посетила множество удивительных мест и встретила много прекрасных людей.

Но работа на борту самолета — далеко не сплошная романтика. Недавно стюардессы рассказали, как часто встречают дебоширов.

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