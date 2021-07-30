Стюардессы рассказали, как часто встречают дебоширов

Бортпроводницы рассказали, как часто по долгу службы им приходится сталкиваться с агрессивными пассажирами. Данные приводит CNBC.

Согласно ответам стюардесс, во время работы иметь дело с дебоширами приходилось 84% бортпроводниц.

Например, в 2021 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) получило около 3,6 тысячи жалоб на буйных пассажиров от членов экипажей.

17% даже сталкивались с рукоприкладством.

Свыше четверти всех конфликтов приходится на отказ пассажиров надевать защитные маски во время полета. А подавляющее большинство всех инцидентов возникает на фоне алкогольного опьянения.

60% всех ситуаций на борту при этом сопровождались словесными перепалками и грубостями в адрес членов экипажа.