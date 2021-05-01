Странные правила для бортпроводников в самолете

Мечта работать бортпроводником посещает многих людей. Но не все знают это может быть трудно. Существует огромное количество правил, которым необходимо следовать и некоторые из них достаточно странные. "Рамблер" собрал необычные требования, которые нельзя игнорировать стюардессам.

Идеальная кожа

Все компании проводят тщательный отбор персонала. Его можно сравнить кастингом на роль в фильме. Внешность стюардессы должна быть идеальной, особое внимание уделяют ее коже. Прыщи, шрамы, пигментные пятна и татуировки запрещены, строгие правила касаются и лишнего веса.

Поэтому, если у стюардессы произошел гормональный сбой и лицо покрылось акне, у нее потребуют взять больничный лист и не выходить на работу. К сожалению, если болезнь окажется затяжной, человека уволят.

Руки в карманах

Обычно руки бортпроводников всегда заняты. Но в период, когда они встречают или провожают пассажиров, сотрудники должны стоять с опущенными по швам руками. Пока человек находится в форме, он не может быть расслаблен.

Иногда стюардессы держат руки за спиной, когда вы заходите в самолет. В это время она считает пассажиров. Для того чтобы незаметно выполнить эту задачу, был изобретен специальный прибор – кликер. Это простое устройство, которое работает так: один клик – один вылетающий.

Подъем предметов

Даже если бортпроводнику тяжело, он не может просить у пассажира помощи. Более того, они должны помочь человеку поднять его же багаж, если пассажир об этом попросит. Именно поэтому для работы стюардессой отбираются самые сильные девушки.