Странные правила для бортпроводников в самолете

Мечта работать бортпроводником посещает многих людей. Но не все знают это может быть трудно. Существует огромное количество правил, которым необходимо следовать и некоторые из них достаточно странные. "Рамблер" собрал необычные требования, которые нельзя игнорировать стюардессам.
Идеальная кожа
Все компании проводят тщательный отбор персонала. Его можно сравнить кастингом на роль в фильме. Внешность стюардессы должна быть идеальной, особое внимание уделяют ее коже. Прыщи, шрамы, пигментные пятна и татуировки запрещены, строгие правила касаются и лишнего веса.
Поэтому, если у стюардессы произошел гормональный сбой и лицо покрылось акне, у нее потребуют взять больничный лист и не выходить на работу. К сожалению, если болезнь окажется затяжной, человека уволят.
Руки в карманах
Обычно руки бортпроводников всегда заняты. Но в период, когда они встречают или провожают пассажиров, сотрудники должны стоять с опущенными по швам руками. Пока человек находится в форме, он не может быть расслаблен.
Иногда стюардессы держат руки за спиной, когда вы заходите в самолет. В это время она считает пассажиров. Для того чтобы незаметно выполнить эту задачу, был изобретен специальный прибор – кликер. Это простое устройство, которое работает так: один клик – один вылетающий.
Подъем предметов
Даже если бортпроводнику тяжело, он не может просить у пассажира помощи. Более того, они должны помочь человеку поднять его же багаж, если пассажир об этом попросит. Именно поэтому для работы стюардессой отбираются самые сильные девушки.
На стадии отбора девушки должны уметь поднимать двадцать три килограмма до уровня талии, а выше головы – десять. Помимо этого, стюардессам запрещено приседать, демонстрировать усталость или усилия.