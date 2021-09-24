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Подробности: Мальта открыла границы, но все не так просто

Даша Краснова
1 час назад

Власти Мальты разрешили въезд в страну вакцинированным туристам, в том числе из России. Информация об этом появилась на официальном туристическом портале республики.

Подробности: Мальта открыла границы, но все не так просто
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Государство обновило список стран, граждане которых могут приехать в страну с туристическими целями при условии полной вакцинации. Однако прививка должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств.

В их число входит AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson — российские вакцины в список еще не вошли. Въезд на территорию Мальты с отрицательным ПЦР-тестом возможен только с нетуристическими целями, при этом требуется специальное разрешение.

Для въезда на Мальту все граждане РФ должны получить шенгенскую визу, которая может быть выдана Мальтой или любой другой страной Шенгенского Соглашения.

Также у пассажира, въезжающего в зону Шенгена, в том числе и на Мальту, должна быть медицинская страховка. Сейчас в стране открыты рестораны и бары. Работают кинотеатры, бассейны и тренажёрные залы.

Людей, которые не могут сделать прививку от COVID-19 по медицинским показаниям, а также детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа перед их прибытием на Мальту.

К зиме для россиян планируют открыть Индонезию. А пока этого не произошло мы подготовили список стран с теплым морем, куда российские туристы могут отправиться в октябре.

Если вы хотите привиться вакциной, одобренной в ЕС, мы составили инструкцию, как это сделать.

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