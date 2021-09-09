Зачем россиянам европейские вакцины и как ими привиться

Многие европейские страны для полноценного отдыха требуют ковид-паспорта — доказательства о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Однако для этого подходят только вакцины, одобренные в ЕС. А российские вакцины все еще не одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Европейским медицинским агентством (ЕМА) и американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Большинство стран мира не принимают и российские сертификаты о вакцинации.

Поэтому, как оказалось, многие россияне, чтобы открыть "окно в Европу" стремятся к западным вакцинам. Причем в некоторых странах прививку делают всем желающим, в том числе и туристам. Вакцинация добровольная и бесплатная.

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Что одобрено

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила шесть вакцин:

Moderna (США)

AstraZeneca/Oxford (Швеция/Великобритания), также известна как

Johnson and Johnson / Janssen (США/Бельгия)

Vaxzevria/Covishield (индийского производства)

Sinopharm (Китай)

Sinovac (Китай)

При этом Европейское медицинское агентство (ЕМА), на решения которого ориентируются большинство стран, одобрило для использования только четыре вакцины: «Джонсон и Джонсон», «Пфайзер», «Модерна» и «Астразенека».

В США эти вопросами занимается одна из самых авторитетных организаций в мире, Американский Центр по контролю за заболеваниями (CDC). Она одобрила только три препарата «Пфайзер», «Модерна», «Джонсон и Джонсон». Причем в создании всех этих вакцин участвовали американские специалисты.

Российские сертификаты о вакцинации признали немногие страны, среди которых Греция, Кипр, Хорватия, Болгария, Венгрия.

Для путешествий Европу и посещения всех кафе, ресторанов, музеев подойдет сертификат EU Digital Covid Certificate (EU DCC). Чтобы получить его, нужно отсканировать куар-код сертификата о вакцинации в любое «национальное» приложение государства-члена Евросоюза.

По словам специалистов, для путешественников, стремящихся к поездкам по Европе, больше всего подойдут «Пфайзер», «Модерна» и «Джонсон и Джонсон».

Как привиться

Есть несколько способов привиться европейскими вакцинами.

Можно сделать это в Венгрии. В этой стране прививают без предварительной записи в центрах вакцинации. Доступные вакцины: «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон», «Синофарм». Цифровой сертификат EU Digital Covid Certification выдают через один-два дня после введения второго компонента. Попасть в Венгрию из России сейчас возможно — открыто прямое авиасообщение, визы выдают в посольстве.

В Хорватии прививают четырьмя одобренными в ЕС вакцинами («Пфайзер», «Джонсон и Джонсон», «Модерна», «Астразенека»)

При этом Хорватия впускает россиян с ПЦР-тестом.

Еще россиян без ограничений впускают в Грецию (нужен "шенген" и ПЦР-тест). Там можно получить страховой номер, подождать 10 дней и записаться на вакцинацию «Пфайзером», «Модерной» или «Джонсон и Джонсон». Сертификат выдадут сразу после вакцинации, поэтому привиться лучше однокомпонентной «Джонсон и Джонсон», чтобы не ждать еще пару недель.

Где потребуют

В большинстве регионов Германии для заселения в отели и посещения закрытых мест общепита потребуется антиковидный пропуск: сертификат о вакцинации, справка об антителах или отрицательный тест на ковид. Интересно, что бесплатный антиген-тест можно сдать во множестве локаций.

С 30 августа в Греции вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стал возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа с момента получения результата). Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых помещениях будут доступны только переболевшим или вакцинированным, но рестораны на территории отелей открыты и для непривитых постояльцев.

А вот в Италии «зеленый пропуск» с 6 августа требуют при посещении любых закрытых заведений. С 1 сентября Green Pass обязателен и для людей при поездках на межрегиональных автобусах, скоростных поездах, паромах, самолетах. В соцсетях появились сообщения, что теперь отрицательные тесты требуют даже для того, чтобы покинуть Италию.

Любимый и доступный россиянам Кипр также применяет подобные ограничения. Всем местным жителям для посещения ресторанов и любых мероприятий в помещениях, надо иметь Coronapass, а именно, документальное подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Для туристов это может быть FlightPass, который они получают для въезда в республику.