Какие страны с теплым морем в октябре открыты для россиян

Не всем удалось отдохнуть на море летом, так как многие туроператоры и отельеры повысили цены на туры и проживание в открытых странах, а на российский юг захотели не все. В итоге остался еще один вариант — отдохнуть на море осенью. В сентябре в связи с бархатным сезоном многие так и не смогли уехать за границу, но еще есть октябрь, и в некоторых странах море по-прежнему теплое.

Цены на поездки в октябре гораздо ниже из-за того, что существенно уменьшается спрос. Летом на море едут родители, школьники и студенты. Кроме того, летом шире выбор стран, а вот в октябре тепло уже не везде. "Рамблер" рассказывает про страны, в которые можно поехать ради теплого моря в октябре.

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Тунис

Днем температура воздуха в октябре здесь +30, вода прогревается до +26 градусов. Сезона дождей тут нет, но здесь может резко холодать по вечерам. Тунис можно сравнить с Турцией и Египтом. Тут такая же отельная система, похожий All Inclusive, и есть развлечения на территории отеля. Кроме того, осенью в Тунисе проходят различные фестивали. Если их не отменят из-за ограничений, то вы сможете попасть на музыкальный и кинофестиваль.

Если вам надоест лежание в отеле и купание в море, то вы можете поехать на различные экскурсии. Например в древний город Карфаген, в пустыню Сахара и в мечети. Для пляжного отдыха идеально подойдут курорты Хаммамет или Сусс.

ОАЭ

Отпуск в ОАЭ хорош круглый год, за исключением лета. В октябре там достаточно жарко — температура воздуха прогревается до 35 днем и опускается до 28 вечером, поэтому не берите с собой ничего кроме летних вещей. Дождей в этой стране практически не бывает, поэтому это скорее исключение.

В Арабских Эмиратах лучше всего ехать в Дубай, так как там хорошие пляжи и легко добраться до главных достопримечательностей. Поднимитесь на самое высокое здание в мире, посетите самый большой торговый центр, отправляйтесь в пустыню или в Абу-Даби смотреть на самый роскошный дворец и главную мечеть страны. В ОАЭ все действительно пропитано роскошью и преподносится с приставкой "самый", но стоит помнить, что отдых осенью и зимой обойдется вам в крупную сумму.

Мальдивы

Вопреки стереотипам на Мальдивах можно найти действительно бюджетные отели, и все они будут выглядеть как с картинки журналов про путешествия. Белые песчаные пляжи, бунгало в воде и чистая вода — вот, зачем туда действительно стоит ехать.

Температура там благоприятная круглый год. Иногда случаются дожди, но они кратковременные и никак не мешают развлечениям и пляжному отдыху. На Мальдивах нет достопримечательностей, ради которых туристы едут со всего света, но все курорты являются одним большим местом, которое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Богатый подводный мир привлекает аквалангистов и туристов, а белоснежные пляжи радуют глаз. Не просто так Мальдивы называют "туристическим раем".

Куба

Осенью на побережье сохраняется довольно жаркая температура до 32 градусов. Если вы не любите такую жару и хотите более прохладную погоду, то выбирайте северное побережье страны, но купаться там будет проблематично из-за низкой температуры воды.

Осенью на Кубе масса развлечений для туристов, в том числе различные фестивали и соревнования по ловле голубого марлина. Путешественников покоряют не только белые песчаные пляжи, но и города Кубы со старинными достопримечательностями. Отправляйтесь в Гавану, Варадеро или в Сантьяго де Куба, чтобы поближе познакомиться с местной историей.

Доминикана

Страну омывает Атлантический океан и Карибское море, поэтому выбирайте то, что вам по душе. Воздух тут осенью прогревается до 30 градусов, но туристы часто жалуются на высокую влажность. Первые три дня может быть тяжело, потом организм перестраивается под новый климат.