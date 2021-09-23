Для россиян могут открыть Индонезию к зиме

Существует высокая вероятность, что для российских туристов к зиме будет открыта Индонезия. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Как заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, Бали может быть открыть не ранее декабря, так как процесс открытия затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России в Индонезию. Властям России и Индонезии еще предстоит пройти этап переговоров об открытии авиасообщения.
"Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем",
- подытожил эксперт.
Ранее была новость о том, что в правительстве Индонезии предложили ограничить посещение острова Бали для бедных путешественников.