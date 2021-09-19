Бедным туристам захотели запретить въезд на Бали

В правительстве Индонезии предложили ограничить посещение острова Бали для бедных путешественников. Об этом пишет местное издание The Bali Sun.
После открытия страны, по данным издания, власти планируют запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом.
Такое решение принято в связи с решением властей развивать на острове «качественный» туризм. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан.
При этом для профилактики распространения COVID-19 Бали будет открыть только для граждан государств с благополучной эпидемиологической ситуацией.
Ранее сообщалось, сколько стоит полететь на Бали осенью.