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Бедным туристам захотели запретить въезд на Бали

Диана Товсепова
2 часа назад

В правительстве Индонезии предложили ограничить посещение острова Бали для бедных путешественников. Об этом пишет местное издание The Bali Sun.

Бедным туристам захотели запретить въезд на Бали
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После открытия страны, по данным издания, власти планируют запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом.

Такое решение принято в связи с решением властей развивать на острове «качественный» туризм. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан.

При этом для профилактики распространения COVID-19 Бали будет открыть только для граждан государств с благополучной эпидемиологической ситуацией.

Ранее сообщалось, сколько стоит полететь на Бали осенью.

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