Сколько будет стоить попасть на Бали осенью

На протяжении последних несколько месяцев на Бали был локдаун. В стране запретили выдачу бизнес-виз, по которым в качестве инвесторов прилетали обеспеченные туристы. Соответсвенно, власти также приняли решение закрыт остров на въезд. Исключениями были лишь дипломаты и обладатели рабочей визы Kitas. О том, во сколько теперь обойдется приезд в райский уголок Земли, расскажет "Рамблер".

Но 16 сентября появилась информация об изменении правил для прибывающих в Индонезию путешественников. Страна снова стала приняла решение открыть границы для обладателей бизнес-виз (естественно, возобновлена их выдача). Тем не менее теперь туристы обязаны предоставить помимо ПЦР-теста (сроком годности не более 72 часов) свидетельство о вакцинации. Это касается всех прилетающих в страну иностранных граждан, за исключением не достигших 12 лет детей.

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Несмотря на наличие двух доз вакцин от коронавируса, туристам все равно придется соблюдать карантин. Причем теперь его срок для россиян увеличен - не пять, а восемь дней. Все это время путешественники обязуются находиться в пределах своего номера в отеле, выходить в город категорически нельзя. Скорее всего, изоляция будет проходить в Джакарте, как и раньше. Но есть шанс того, что на самом Бали несколько отелей переквалифицируют в карантинные, но стоимость проживания в них будет значительно выше.

Несмотря на то, что остров снова готов принимать туристов, вряд ли смогут прилететь также много путешественников, как два года назад, до начала пандемии. Все дело в том, что добраться до Бали будет довольно дорого. Например, в мае оформление бизнес-визы, авиабилеты, пцр-тесты и карантин обходился в среднем в 100-130 тысяч рублей на человека. На этот раз цены будут еще выше. Ожидается, что стоимость будет колебаться от 150 до 200 тысяч рублей на человека. И это, напоминаем, только, чтобы попасть на остров.