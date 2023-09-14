Самые красивые места Северного Кавказа

В Осетии все туристы отправляются в горную местность Фиагдон. Здесь есть, например, селение Цмити — один из хорошо сохранившихся памятников осетинского градостроительства. Здесь множество башен и некрополь прямо внутри села. Туристы отмечают, что в Цмити очень интересно и колоритно.