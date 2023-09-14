Самые красивые места Северного Кавказа
Россия невероятно многогранная и поистине необъятная страна. На юге страны мы чувствуем дух черноморских курортов, на Дальнем Востоке кажется будто мы на краю света, а на Кавказе любой турист ощущает дыхание древности и могущественность пушистых гор.
Республики северного Кавказа в последние годы обрели заслуженную популярность у путешественников со всей страны. И, если вам кажется, что делать на Кавказе нечего, посмотрите подборку "Рамблера" о самых красивых локациях в регионе.
От Дагестана до Осетии — Кавказ встречает туристов и дарит невероятные пейзажи, уникальный колорит, национальную кухню и тот самый горский темперамент.
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