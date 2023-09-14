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Самые красивые места Северного Кавказа

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Северная Осетия богата невероятными пейзажами, поэтому туристам не стоит ограничиваться Владикавказом. Отправляйтесь в горы, посмотрите села и окунитесь в местную природу. 
© Wikimedia Commons
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Например, селение Даргавс или "Город мертвых", особенно известное боевыми башнями, состоящими из 95 склепов. 
© Wikimedia Commons
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Самый известный водопад в Дагестане — Тобот. "Так писал Расул Гамзатов о водопаде Тобот, расположенном на Хунзахском плато... От вида, как внушительный поток с высоты 70 метров срывается в глубокий каньон Цолотль, захватывает дух. Вокруг альпийские луга под голубым небом, парят над головой краснокнижные грифы, раскинув крылья и разноцветная радуга отсвечивает от водных брызг", — рассказывают туристы. 
© Wikimedia Commons
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Конечно, одно из самых популярных мест на всем Кавказе — Сулакский каньон. Сюда съезжаются туристы со всей России. Голубые воды, текущие по каньону, завораживают всех. 
© Wikimedia Commons

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Если вы прокатитесь на лодке по каньону, то никогда не забудете эти сказочные пейзажи. 
© Linar Khalitov
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В Осетии все туристы отправляются в горную местность Фиагдон. Здесь есть, например, селение Цмити — один из хорошо сохранившихся памятников осетинского градостроительства. Здесь множество башен и некрополь прямо внутри села. Туристы отмечают, что в Цмити очень интересно и колоритно. 
© Wikimedia Commons
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Домбай в Карачаево-Черкесской Республике хорош в любое время года, но зимой превращается в настоящий швейцарский курорт. Сюда приезжают, чтобы насладиться видами, пожить в окружении гор и покататься на лыжах и сноубордах. 
© Wikimedia Commons

    Россия невероятно многогранная и поистине необъятная страна. На юге страны мы чувствуем дух черноморских курортов, на Дальнем Востоке кажется будто мы на краю света, а на Кавказе любой турист ощущает дыхание древности и могущественность пушистых гор.

    Республики северного Кавказа в последние годы обрели заслуженную популярность у путешественников со всей страны. И, если вам кажется, что делать на Кавказе нечего, посмотрите подборку "Рамблера" о самых красивых локациях в регионе.

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    От Дагестана до Осетии — Кавказ встречает туристов и дарит невероятные пейзажи, уникальный колорит, национальную кухню и тот самый горский темперамент.

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