Лучше чем Бали: где искать самый красивый водопад на Кавказе

Кажется, что за невероятными пейзажами россиянам нужно ехать на другой край света, но на самом деле живописные локации раскинуты по всей стране и соседним республикам. Говорят, самый удивительный водопад на Кавказе находится в Абхазии — "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.

© Unsplash.com

Абхазия становится популярнее у туристов с каждым годом. Если раньше главной локацией для путешественников было озеро Рица, считающееся жемчужиной республики, то сейчас туристов привлекают более "дикие" и неизведанные многими места.

Видео дня

Вся Абхазия находится между пушистыми горами и лазурным морем и хранит в себе невероятное множество красивых мест. Причем чаще всего туристы посещают водопады и каньоны ближе к российской границе, в Западной Абхазии, но теперь внимание путешественников уходит все больше на Восток страны.

Так, на Востоке Абхазии, ближе к границе с Грузией, совсем другие пейзажи - более дикие, необжитые, похожие на джунгли. В частности, особый интерес представляет город Ткуарчал — это единственный город Абхазии, находящийся не на берегу моря. Он затерян в горах и сейчас там живет совсем мало людей.

При этом сам город завораживает своей красотой — заброшенные высотки и величественные здания утопают в зелени и сама дорога, лежащая через Ткуарчал уже вызывает восторг.

Особенной популярностью у туристов пользуются местные водопады и самый живописный из них зовут "Великаном". Такое прозвище водопад получил не просто так — высота водопада составляет 100 метров и он будто затерян в джунглях.

Соцсети

Самая необыкновенная особенность водопада — он двухэтажный. Так с верхнего этажа нисходит поток воды, под которым можно пройти. Представьте, вы будто проходите сквозь водопад, между потоком воды и скалой. Находясь под скалой, вы чувствуете приятную прохладу и ощущаете брызги воды под оглушительным шумом. Это невероятное ощущение!

Соцсети

Причем с этого "этажа" спадает еще один водопад. Когда вы пройдете под скалой, отойдя чуть дальше в "джунгли", вы смотрите на этот невероятный пейзаж и видите два водопада, сливающиеся в один "Великан". Это место по праву сравнивают с пейзажами Бали и Таиланда, а многие считают его еще более красивым.

Соцсети

Чтобы попасть туда, можно взять экскурсию из любого города в Восточную Абхазию или отправиться самим — навигатор приведет вас в город Ткуарчал, а местные подскажут дорогу к водопаду.