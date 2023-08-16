Где в России находятся розовые озера

Воды некоторых российских озер поражают туристов своим необычным розовым цветом. Такой оттенок они приобрели благодаря тому, что во время летнего цветения водоросли Dunaliella salina выделяют бета-каротин. Именно он окрашивает воду в розовый. Порой озера даже становятся ярко-красными и оранжевыми. Кроме того, они также известны своей соленостью.

В России розовых озер — шесть. Три из них находятся в Крыму, два — на Алтае и одно — в Волгоградской области. Насладиться их живописным видом и прекрасным оттенком можно в подборке "Рамблера".

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Кояшское озеро

Это довольно небольшое озеро принадлежит к Опукскому природному заповеднику. Его максимальная глубина — один метр. В нем растут те самые водоросли Dunaliella salin и обитают рачки артемия, которые способны формировать лечебную грязь. Весной вода слегка розоватая, ярко-розовой она становится, как правило, знойным летом. Купаться в нем можно, однако в августе это лучше делать в специальным тапочках, потому что дно покрывается соляной коркой.

Озеро Сасык-Сиваш

Озеро находится между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. Еще с античности в водоеме добывают соль, а также лечатся грязями. Сасык — большое, но мелкое озеро. Максимальная глубина составляет всего лишь метр двадцать. Наиболее ярким водоем становится в июле и августе.

Чокракское озеро

Наибольшая глубина озера — 1,5 метра. Раньше водоем был заливом Азовского моря, однако сейчас они отделены друг от друга перешейком. Поблизости располагаются заповедники с грязевыми вулканами и источники с минеральной водой. Рапу и грязь этого озера используют, чтобы лечить заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Даже в течение дня вода способна менять свой цвет: от розового до бордового или сиреневого.

Бурлинское озеро

Небольшое соленое озеро на алтайской Кулундинской равнине. Его площадь составляет 31 километр, а глубина примерно метр. Петр I называл Бурлинское озеро "солонкой Западной Сибири", поскольку именно оно снабжало солью все государство. Прекрасный розовый оттенок водоем приобретает в теплую погоду, поэтому, чтобы увидеть красоту, лучше приезжать особенно жарким летом.

Малиновое озеро

Яркий цвет озеру придает обитающая там бактерия серрация салинария. Весной обладает более легким розовым оттенком, а вот летом может стать красным и даже бурым. Вода на вкус горько-соленая, на дне находятся солевые кристаллы. Главная ценность озера — сульфатно-иловая грязь, которой советуют лечиться при дерматологических заболеваниях и мышечных болях.

Озеро Эльтон