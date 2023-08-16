$97.42-3.62106.57-4.11

Где в России находятся розовые озера

Slide 1 of 8
1/6
Кояшское озеро, южное побережье Керченского полуострова. 
© Nimuel23/commons.wikimedia.org
2/6
Сасык-Сиваш, Крымский полуостров.  
© Angu/commons.wikimedia.org
3/6
Чокракское озеро, северное побережье Керченского полуострова.  
© РИА Новости
4/6
Бурлинское озеро, Алтайский край.  
© Coopypasted/commons.wikimedia.org

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/6
Малиновое озеро, Алтайский край.  
© Александр Кряжев/commons.wikimedia.org
6/6
Озеро Эльтон, Волгоградская область.  
© Medvedevphoto (Владимир Медведев)/commons.wikimedia.org

    Воды некоторых российских озер поражают туристов своим необычным розовым цветом. Такой оттенок они приобрели благодаря тому, что во время летнего цветения водоросли Dunaliella salina выделяют бета-каротин. Именно он окрашивает воду в розовый. Порой озера даже становятся ярко-красными и оранжевыми. Кроме того, они также известны своей соленостью.

    В России розовых озер — шесть. Три из них находятся в Крыму, два — на Алтае и одно — в Волгоградской области. Насладиться их живописным видом и прекрасным оттенком можно в подборке "Рамблера".

    Видео дня

    Кояшское озеро

    Это довольно небольшое озеро принадлежит к Опукскому природному заповеднику. Его максимальная глубина — один метр. В нем растут те самые водоросли Dunaliella salin и обитают рачки артемия, которые способны формировать лечебную грязь. Весной вода слегка розоватая, ярко-розовой она становится, как правило, знойным летом. Купаться в нем можно, однако в августе это лучше делать в специальным тапочках, потому что дно покрывается соляной коркой.

    Озеро Сасык-Сиваш

    Озеро находится между двумя курортными городами — Евпаторией и Саками. Еще с античности в водоеме добывают соль, а также лечатся грязями. Сасык — большое, но мелкое озеро. Максимальная глубина составляет всего лишь метр двадцать. Наиболее ярким водоем становится в июле и августе.

    Чокракское озеро

    Наибольшая глубина озера — 1,5 метра. Раньше водоем был заливом Азовского моря, однако сейчас они отделены друг от друга перешейком. Поблизости располагаются заповедники с грязевыми вулканами и источники с минеральной водой. Рапу и грязь этого озера используют, чтобы лечить заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Даже в течение дня вода способна менять свой цвет: от розового до бордового или сиреневого.

    4 самых живописных озера России для спокойного отдыха летом

    Бурлинское озеро

    Небольшое соленое озеро на алтайской Кулундинской равнине. Его площадь составляет 31 километр, а глубина примерно метр. Петр I называл Бурлинское озеро "солонкой Западной Сибири", поскольку именно оно снабжало солью все государство. Прекрасный розовый оттенок водоем приобретает в теплую погоду, поэтому, чтобы увидеть красоту, лучше приезжать особенно жарким летом.

    Малиновое озеро

    Яркий цвет озеру придает обитающая там бактерия серрация салинария. Весной обладает более легким розовым оттенком, а вот летом может стать красным и даже бурым. Вода на вкус горько-соленая, на дне находятся солевые кристаллы. Главная ценность озера — сульфатно-иловая грязь, которой советуют лечиться при дерматологических заболеваниях и мышечных болях.

    Озеро Эльтон

    Самый большой минерализованный водоем в Европе, площадь которого составляет 152 квадратных километра. Весной его глубина — до полутора метров, но летом озеро сильно мелеет. Рядом находится санаторий, где можно искупаться в грязевых ваннах и минеральных источниках.

    Рамблер: главные новости