4 самых живописных озера России для спокойного отдыха летом

Природа России безгранична, а потому изучать ее можно годами. В частности, на территории нашей страны огромное количество живописных озер, отдыхать вблизи которых сплошное удовольствие.

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Если вы устали от городской суеты и хотите провести отпуск в спокойствии, никуда не торопясь – отдых у озера идеально подойдет для этих целей. На озеро можно приехать с палаткой или же арендовать частный домик неподалеку.

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Подробнее о лучших озерах России – в материале "Рамблера".

Байкал

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Жемчужина России, которая с гордостью входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поскольку Байкал пользуется огромной популярностью как у россиян, так и у жителей других близлежащих стран, бронировать поездку сюда стоит заранее.

Но эти хлопоты однозначно того стоят. Летом на Байкале можно заняться треккингом, исследовать экотропы, посетить целебные горячие источники, водную экскурсию и, конечно, искупаться в чистейших водах Байкала.

Один из лучших способов насладиться видами озера –прокатиться по Круглобайкальской железной дороге.

Ладожское озеро

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Ладожское озеро расположилось на территории Ленинградской области и Карелии. Как и на Байкале, летом здесь огромное количество вариантов досуга. Любители активного отдыха могут отправиться в поход на каяках и байдарках или выбрать пеший маршрут вдоль берега. А те, кто предпочитают более спокойный отдых, смогут насладиться рыбалкой с видом на безмятежную гладь озера.

Онежское озеро

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Природа Онежского озера поражает своим величием: прозрачная вода сочетается с густыми хвойными лесами и скалами. Отправляясь сюда летом, непременно загляните в лес: здесь растет черника, голубика, клюква, земляника и даже морошка. А осенью окрестности Онежского озера часто посещают грибники.

Приезжая на Онежское озеро, туристы стремятся также посетить остров Кижи, где расположен ансамбль Кижского погоста. К слову, он тоже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Телецкое озеро

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Это живописное озеро расположилось на Алтае – со всех сторон его окружают алтайские хребты. Оказавшись здесь, обязательно отправьтесь на экскурсию на катере – пейзаж заиграет совсем другими красками. Кроме того, на Телецком озере можно заняться рафтингом, треккингом и покататься на лошадях.