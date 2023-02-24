Как я поднялся на Эльбрус: рассказ от первого лица

На территории России находится вершина, которая ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира – Эльбрус. Поднимаются на нее и группами, и по одиночке. Молодой путешественник Максим рассказал «Рамблеру», как впервые поднялся на Эльбрус.

«Отправиться на Эльбрус я решил по приглашению коллеги. Давно хотел, но не было компании. Ранее я уже ходил в горы, когда путешествовал по Крыму с палаткой. Но опыта восхождений у меня не было.

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Экспедиция в среднем занимает около двух недель, потому что важно пройти период подготовки. У меня на акклиматизацию была всего неделя, так как отпуск я взял небольшой. Чтобы подготовиться к восхождению, мы из альплагеря «Безенги», где стояли наши палатки, ходили в короткие радиальные походы. Нам нужно было привыкнуть к высоте, научиться ходить в кошках по леднику. Если инструктор решит, что ты не готов к восхождению, то у тебя есть два пути – или принять это, или пойти самому, взяв на себя все риски и ответственность за штурм.

Существует четыре основных маршрута подъема на пятитысячник: с юга, запада, востока и севера. Мы поднялись сначала на подъемнике до базы «Гарабаши». Это почти 3800 метров над уровнем моря. Там разбили лагерь. Перед тем, как подниматься на вершину Эльбруса, мы совершили еще один тренировочный поход – на высоту 4800 метров. Дальше смотрели по погоде: только в случае благоприятного прогноза группа имеет право штурмовать вершину. Это тоже один из минусов таких туров. Никто не гарантирует, что вы обязательно подниметесь наверх. Погода может испортиться в любой момент. Но нам повезло.