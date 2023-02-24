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3 часа назад

Как я поднялся на Эльбрус: рассказ от первого лица

Мира Маркина

На территории России находится вершина, которая ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира – Эльбрус. Поднимаются на нее и группами, и по одиночке. Молодой путешественник Максим рассказал «Рамблеру», как впервые поднялся на Эльбрус.

1/14 Отправиться на Эльбрус я решил по приглашению коллеги. Давно хотел, но не было компании. Ранее я уже ходил в горы, когда путешествовал по Крыму с палаткой. Но опыта восхождений у меня не было.
Фото: Личный архив
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2/14 С инструктором группы я познакомился где-то за полгода до встречи в горах. Он помогал мне собрать необходимый комплект вещей и оборудования, чтобы восхождение прошло успешно. Кстати тут я открыл для себя главный минус подобных путешествий – высокая стоимость. Ведь на дорогу из Москвы до Эльбруса, работу инструктора оборудование и одежду я потратил около 150 тысяч рублей.
Фото: Личный архив
3/14 Наша группа состояла из новичков – никто ранее не совершал восхождений. Я познакомился с только с одной девушкой заранее, в поезде. Остальных узнал уже при встрече. Группа была очень разная по возрасту и уровню подготовки. Поэтому на вершину поднялись не все. В нашей группе оказался пожилой мужчина с грыжей, о которой он не предупредил инструктора. Меня это удивило, ведь от всех участников восхождения требовали справку о состоянии здоровья, нас спрашивали, какие есть противопоказания, травмы.
Фото: Личный архив
4/14 Экспедиция в среднем занимает около двух недель, потому что важно пройти период подготовки. У меня на акклиматизацию была всего неделя, так как отпуск я взял небольшой. Чтобы подготовиться к восхождению, мы из альплагеря «Безенги», где стояли наши палатки, ходили в короткие радиальные походы.
Фото: Личный архив
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5/14 Нам нужно было привыкнуть к высоте, научиться ходить в кошках по леднику. Если инструктор решит, что ты не готов к восхождению, то у тебя есть два пути – или принять это, или пойти самому, взяв на себя все риски и ответственность за штурм.
Фото: Личный архив
6/14 Часть оборудования можно взять напрокат. Я покупал многое с рук еще в Москве и привез с собой. Например, ботинки. Их, думаю, лучше выбирать индивидуально. В идеале «расходить» их заранее, чтобы не мучаться от мозолей во время трекинга или подъема на вершину. Только на ботинки у меня ушло тысяч 25.
Фото: Личный архив
7/14 В период акклиматизации у меня появились мысли, стоит ли вообще подниматься на Эльбрус. Я уставал. У меня болели ноги. Еще и группа попалась, состоящая из вегетарианцев, так что мое приключение осложнялось еще и отсутствием привычного питания. Гречку с соевым соусом я ненавижу до сих пор.
Фото: Личный архив
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8/14 Наш инструктор не давал нам унывать. Он старался сдружить нас, настраивал на позитивный лад. Меня удивило, но даже после тяжелого дня в горах, все с радостью вечером собирались у костра – пообщаться, поделиться впечатлениями. Мы пили чай с простыми шоколадками и тогда мне казалось, что это самый вкусный десерт на свете.
Фото: Личный архив
9/14 Существует четыре основных маршрута подъема на пятитысячник: с юга, запада, востока и севера. Мы поднялись сначала на подъемнике до базы «Гарабаши». Это почти 3800 метров над уровнем моря. Там разбили лагерь.
Фото: Личный архив
10/14 Перед тем, как подниматься на вершину Эльбруса, мы совершили еще один тренировочный поход – на высоту 4800 метров. Дальше смотрели по погоде: только в случае благоприятного прогноза группа имеет право штурмовать вершину. Это тоже один из минусов таких туров. Никто не гарантирует, что вы обязательно подниметесь наверх. Погода может испортиться в любой момент. Но нам повезло.
Фото: Личный архив
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11/14 На сам Эльбрус ты идешь без вещей, с небольшим рюкзаком, в котором лежит какая-то мелочевка. Но на высоте кажется, что он очень тяжелый.
Фото: Личный архив
12/14 Мы вышли в два часа ночи и видели, как другие туристы идут наверх. Дул сильный ветер в нашу сторону, я немного замерз, но совсем скоро привык. На вершину мы поднимались около девяти часов. Под конец сил уже не было. Но когда ты видишь, что осталось чуть-чуть, появляется второе дыхание. Ты сам себя подгоняешь. У кого-то наверху в глазах полопались капилляры, болела голова, один парень смеялся постоянно. У меня сначала были странные ощущения. Потом меня накрыла эйфория – почти до слез.
Фото: Личный архив
13/14 Вниз мы спускались не группой, а самостоятельно. Я добежал до лагеря за пару часов. Хотя инструктор предупреждал, что вниз идти тяжелее, чем наверх. Но для меня это не было испытанием. По пути я встречал много людей, в том числе иностранцев. Они мне улыбались, здоровались. Вообще все, кто встречает друг друга на маршруте, обязательно подбадривают друг друга.
Фото: Личный архив
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14/14 Я не думаю, что восхождение на Эльбрус – совсем простая задача. Но и мыслей о том, что я не вернусь, не было. У меня был опытный инструктор. И я ему доверял. Поэтому я уверен, что подняться может практически любой. Это потрясающие виды и возможность перебороть себя, что мне, например, придало уверенности в себе. Коллега, кстати, которая приглашала меня поехать, в последний момент отказалась от участия в экспедиции. А я не пожалел и хотел бы снова подняться на Эльбрус, но пока нет времени и финансов.
Фото: Личный архив

«Отправиться на Эльбрус я решил по приглашению коллеги. Давно хотел, но не было компании. Ранее я уже ходил в горы, когда путешествовал по Крыму с палаткой. Но опыта восхождений у меня не было.

Видео дня

Экспедиция в среднем занимает около двух недель, потому что важно пройти период подготовки. У меня на акклиматизацию была всего неделя, так как отпуск я взял небольшой. Чтобы подготовиться к восхождению, мы из альплагеря «Безенги», где стояли наши палатки, ходили в короткие радиальные походы. Нам нужно было привыкнуть к высоте, научиться ходить в кошках по леднику. Если инструктор решит, что ты не готов к восхождению, то у тебя есть два пути – или принять это, или пойти самому, взяв на себя все риски и ответственность за штурм.

Существует четыре основных маршрута подъема на пятитысячник: с юга, запада, востока и севера. Мы поднялись сначала на подъемнике до базы «Гарабаши». Это почти 3800 метров над уровнем моря. Там разбили лагерь. Перед тем, как подниматься на вершину Эльбруса, мы совершили еще один тренировочный поход – на высоту 4800 метров. Дальше смотрели по погоде: только в случае благоприятного прогноза группа имеет право штурмовать вершину. Это тоже один из минусов таких туров. Никто не гарантирует, что вы обязательно подниметесь наверх. Погода может испортиться в любой момент. Но нам повезло.

Я не думаю, что восхождение на Эльбрус – совсем простая задача. Но и мыслей о том, что я не вернусь, не было. У меня был опытный инструктор. И я ему доверял. Поэтому я уверен, что подняться может практически любой. Это потрясающие виды и возможность перебороть себя, что мне, например, придало уверенности в себе. Коллега, кстати, которая приглашала меня поехать, в последний момент отказалась от участия в экспедиции. А я не пожалел и хотел бы снова подняться на Эльбрус, но пока нет времени и финансов».

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