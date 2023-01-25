Мнения: стоит ли уезжать на зимовку в Сочи

В России зимний период длится дольше календарного – из-за погоды. Поэтому некоторые жители страны, непривязанные к месту работы, переезжают в более теплые регионы – подальше от жутких морозов и непогоды. Например, поближе к Черному морю. Но оправдано ли это? «Рамблер» изучил мнения россиян.

В Сочи стекаются люди со всей страны причем круглый год. Летом туда устремляются любители пляжного отдыха, зимой — горных лыж и сноубордов, в любое время — те, кому жизнь не мила без яркого солнышка, морского воздуха и природных пейзажей.

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Погода и климат

Кстати о солнышке. Город расположен в зоне влажных субтропиков, от холодных ветров его защищают Кавказские горы. Поэтому зимой здесь часто идут дожди, воздух влажный, хотя и теплый. У моря в зимний период температура воздуха прогревается до +10-15 °C, в горах колеблется от 10 до +10 °C. Поэтому абсолютно нормально встретить здесь в декабре людей, одетых в кроссовки, легкие куртки, штаны и футболки.

Кстати жители Сочи радуются солнцу более 300 дней в году. Но все-таки слепо надеяться на то, что большая их часть выпадет на вашу зимовку, не стоит.

«Очень влажно, дождь, через день. Причем дожди - это субтропические грозы, что бы ходить нужны резиновые сапоги. Да, иногда в январе +20, но редко и не надолго».



«Да, каждый третий день идет дождь, зато каждый третий день - солнце. Непромокающие кросовки, водооталкивающая куртка, а потом и зонт добавили».



«Аллергикам с полинозом нужно быть готовым к тому, что симптомы аллергии появятся уже в январе».



«Был в Сочи во второй половине января. Климат прекрасный после дождя никакой сырости. Я сам из Омска, было ощущение, что не уезжал из Сибири, сухо и тепло».

Жилье

В Сочи есть как многоэтажные дома, так и обширный частный сектор. Так что для зимовки можно найти и квартиру, и частный дом. Иногда большие дома превращают в дуплекс, деля на две-три студии. Так что на рынке аренды представлен широкий выбор жилья на любой бюджет и вкус. Но помните о том, что нередко центральное отопление в нем отсутствует. Квартиры и апартаменты отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Иногда при выборе жилья можно пойти на хитрость.

«Не обязательно снимать квартиру за баснословные 20-30к, можно пойти в любой гостевой дом или гостиницу, и договориться с хозяевами снять номер за 12-15к в месяц, у них зимой все пустое все равно».



«Цены на аренду с октября по май находятся в исторических минимумах. Снять хорошую квартиру можно от 25-35 тысяч, если речь о симпатичной однушке. Хозяева заинтересованы в заслуженной передышке до начала следующего туристического сезона».

А кто-то и вовсе рекомендует уезжать зимовать большой компанией: так и веселее, и дешевле снять хорошее жилье в перерасчете на одного человека.

Еда

В Сочи можно найти не только фешенебельные рестораны, но и простые кафе. Однако «в среднем по больнице» стоимость питания остается на уровне столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Другое дело, если вы привыкли покупать продукты на рынке. Там сезонные фрукты и продукцию местных хозяйств можно приобрести на 10-30% ниже магазинных.

«Если вы не гурман, то питаться здесь можно и на 500 рублей в день. Сложнее придётся тем, кто предпочитает доставку из ресторана. Целесообразнее всё же выбрать покупки на рынке и освоить мультиварку. В квартире готовить гораздо удобнее, поэтому многие «зимовщики» выбирают именно её».