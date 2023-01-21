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5 часов назад

Мнения: стоит ли ехать в бюджетные отели Египта

Мария Каткова

Египет — одно из популярных направлений среди россиян. Эту страну часто сравнивают с Турцией по соотношению цены и качества. Кроме того, большинство отелей здесь работают по системе “Все включено”. Однако за последние годы цены на проживание в этих отелях увеличились. Тем не менее, все еще существуют бюджетные альтернативы такому отдыху. О том, стоит ли ехать в недорогие отели в Египте — в материале “Рамблера”.

Мнения: стоит ли ехать в бюджетные отели Египта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Стоит отметить, что в Египте есть как отели среднего класса, так и апартаменты. Большинство туристов рекомендуют рассматривать отели, где цена за отдых на двоих за неделю составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Большинство отелей имеют 2-3 звезды, а также работают по системе “Все включено”.

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Однако туристы не рекомендуют останавливаться в этих отелях на длительный отдых. Путешественники пишут, что лучше выбирать их на одну-две ночи. Дело в том, что сервис там действительно не такой хороший, как мог бы быть.

Чаще всего туристы жалуются на грязь и отсутствие горничных.

“Мне кажется, в нашем отеле просто не было горничных. Мы провели там неделю и у нас ни разу не убирались”, “Бассейн становится грязным уже с утра, так как там плавают семьи с детьми, которые едят прямо в бассейне. Парень, который убирал все это, занимался одним делом три дня”, “Постельное белье не меняли, у нас была грязная ванная комната со следами других людей, которые останавливались здесь до нас. Неприятный запах в туалетах” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также не во всех отелях дают полотенца туалетную бумагу. Однако подготовленные туристы возят все принадлежности с собой и не испытывают дискомфорта по этому поводу.

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Неприятности могут возникнуть и у тех, кто привык останавливаться в отелях на берегу моря. Довольно часто отели расположены через дорогу от моря и переходить ее можно 10-20 минут. Некоторым туристам это доставляет дискомфорт.

“Рядом с отелем расположен частный пляж, но на него попасть нельзя, нужно идти на общественный. Дорога у нас заняла полчаса”, “Если в хотите близость к морю, не смотрите на карту. То, что пляж расположен рядом с морем, не означает, что там есть пляж”

Также не стоит надеяться на шведский стол в подобных отелях. Почти во всех случаях он оказывается скудным: на завтрак, обед и ужин могут подавать одинаковые блюда. Кроме того, выбор блюд не очень большой.

“Из десертов может быть только мороженое и торт. Один на весь отель”, “Не хватило свежих овощей и фруктов на шведском столе”, “На обед и ужин давали одно и то же мясо, только на обед была картошка а на ужин макароны"

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