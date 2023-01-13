Мнения: стоит ли ехать в Мурманск зимой

Мурманск считается одним из главных направлений на русском севере. Именно этот крупный город выбирают для путешествий те, кто хочет поехать к океану, а также посмотреть северное сияние. Ежегодно по ночам его можно увидеть с начала сентября до середины апреля, но в зимний период оно наиболее яркое. “Рамблер” собрал мнения туристов, которые побывали в Мурманске зимой.

Стоит отметить, что северное сияние нужно смотреть не в самом городе, а в туристических базах в области. Там расположено много возможностей размещения для туристов. Выбирать их стоит, исходя из своих предпочтений, а также финансовых возможностей.

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Например, если вы едете в путешествие с детьми, рассмотрите туристические базы, которые предлагают контактные зоопарки. На их территориях живут животные, которых можно покормить или погладить. Если вы любите активный отдых — рассматривайте турбазы, расположенные рядом с горнолыжными склонами.

“Между Мурманском и Кировском на озере Имандра расположено множество туристических баз, которые развлекают потенциальных посетителей как могут. Но главное назначение подобных баз - наблюдение за северным сиянием” (Прим. ред — орфография и пунктуация автора сохранены)

Туристическую базу также стоит выбирать, исходя из ее расположения. Чем дальше она будет от города, тем лучше будет видно северное сияние. Находясь рядом с крупными освещенными городами эффект будет не таким ярким. Однако абсолютное большинство туристов отмечают, что наблюдение за этим явлением — уникальная возможность и не могут подобрать слов, чтобы описать свои ощущения.

“Сразу стоит сказать, что все те классические изображения северного сияния - это фотошоп и другие визуальные редакторы, вживую оно не настолько яркое. Но даже на средний телефон можно его снять так, чтобы показывать знакомым и поставить на рабочий стол, благо что есть даже специальные программы для его съемок. Но поверьте - увидеть его вживую, это абсолютно потрясающее ощущение, для которого пока не придумали подходящих эпитетов”

Если говорить о минусах подобных поездок, то туристы жалуются на полярную ночь в Мурманске. Несмотря на то, что большинство себе представляют полярную ночь как постоянную темноту, небо становится светлым на 2-3 часа в день. Однако отсутствие солнца и дневного света играет значительное влияние на общее состояние от поездки. Полярная ночь длится со 2 декабря и по 11 января. Если вы не привыкли к постоянной темноте, то лучше запланировать поездку на другие даты.

“Я, если честно, думала, что полярная ночь — это когда все 24 часа темное небо и прям ночь-ночь. Оказалось, что нет. Все-таки на 2–3 часа небо немного светлеет, наступают сумерки. А еще если определенная облачность, то облака немного розовеют”

Еще один пункт, который отмечают все туристы — поездка в Териберку. Это село в Кольском районе, которое имеет выход к океану. Здесь расположено кладбище кораблей, а также другие природные достопримечательности. Планируя поездку туда, лучше заранее заказать транспорт или экскурсию.

“Такси туда мы искали в Мурманске довольно долго. Обзвонили наверное с десяток таксопарков. Либо очень дорого, либо просто не едут. Но кто ищет, тот всегда находит. Кстати, если заказывать из Москвы цены ломят заоблачные”