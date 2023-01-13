Мнения: стоит ли ехать в Мурманск зимой

Мурманск считается одним из главных направлений на русском севере. Именно этот крупный город выбирают для путешествий те, кто хочет поехать к океану, а также посмотреть северное сияние. Ежегодно по ночам его можно увидеть с начала сентября до середины апреля, но в зимний период оно наиболее яркое. “Рамблер” собрал мнения туристов, которые побывали в Мурманске зимой.
Стоит отметить, что северное сияние нужно смотреть не в самом городе, а в туристических базах в области. Там расположено много возможностей размещения для туристов. Выбирать их стоит, исходя из своих предпочтений, а также финансовых возможностей.
Например, если вы едете в путешествие с детьми, рассмотрите туристические базы, которые предлагают контактные зоопарки. На их территориях живут животные, которых можно покормить или погладить. Если вы любите активный отдых — рассматривайте турбазы, расположенные рядом с горнолыжными склонами.
“Между Мурманском и Кировском на озере Имандра расположено множество туристических баз, которые развлекают потенциальных посетителей как могут. Но главное назначение подобных баз - наблюдение за северным сиянием” (Прим. ред — орфография и пунктуация автора сохранены)
Туристическую базу также стоит выбирать, исходя из ее расположения. Чем дальше она будет от города, тем лучше будет видно северное сияние. Находясь рядом с крупными освещенными городами эффект будет не таким ярким. Однако абсолютное большинство туристов отмечают, что наблюдение за этим явлением — уникальная возможность и не могут подобрать слов, чтобы описать свои ощущения.
“Сразу стоит сказать, что все те классические изображения северного сияния - это фотошоп и другие визуальные редакторы, вживую оно не настолько яркое. Но даже на средний телефон можно его снять так, чтобы показывать знакомым и поставить на рабочий стол, благо что есть даже специальные программы для его съемок. Но поверьте - увидеть его вживую, это абсолютно потрясающее ощущение, для которого пока не придумали подходящих эпитетов”
Если говорить о минусах подобных поездок, то туристы жалуются на полярную ночь в Мурманске. Несмотря на то, что большинство себе представляют полярную ночь как постоянную темноту, небо становится светлым на 2-3 часа в день. Однако отсутствие солнца и дневного света играет значительное влияние на общее состояние от поездки. Полярная ночь длится со 2 декабря и по 11 января. Если вы не привыкли к постоянной темноте, то лучше запланировать поездку на другие даты.
“Я, если честно, думала, что полярная ночь — это когда все 24 часа темное небо и прям ночь-ночь. Оказалось, что нет. Все-таки на 2–3 часа небо немного светлеет, наступают сумерки. А еще если определенная облачность, то облака немного розовеют”
Еще один пункт, который отмечают все туристы — поездка в Териберку. Это село в Кольском районе, которое имеет выход к океану. Здесь расположено кладбище кораблей, а также другие природные достопримечательности. Планируя поездку туда, лучше заранее заказать транспорт или экскурсию.
“Такси туда мы искали в Мурманске довольно долго. Обзвонили наверное с десяток таксопарков. Либо очень дорого, либо просто не едут. Но кто ищет, тот всегда находит. Кстати, если заказывать из Москвы цены ломят заоблачные”
Также стоит обратить внимание на погодные условия, так как в период сильных снегопадов до Териберки можно и не доехать — видимость становится плохой, поэтому ехать становится опасно.