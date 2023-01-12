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2 часа назад

Мнения: стоит ли ехать в Питер зимой

Мария Каткова

Санкт-Петербург всегда был и остается популярным городом для путешествий. Наряду с Москвой он лидирует как город, где россияне любят отдыхать в новогодние праздники. Однако некоторые туристы настораживаются при планировании такой поездки. Дело в том, что погода там оставляет желать лучшего. Высокая влажность, ветер и минусовые температуры отпугивают желающих прогуляться по северной столице.

Мнения: стоит ли ехать в Питер зимой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для тех, кто еще сомневается, стоит ли отправляться в путешествие в Санкт-Петербург зимой, “Рамблер” собрал отзывы туристов, которые поделились своим опытом о подобном туре.

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Опасности, которые подстерегают туристов в Санкт-Петербурге

Большинство туристов отмечают, что если ехать в Санкт-Петербург зимой, то делать это нужно в промежуток между новогодними и февральскими праздниками. В это время в городе меньше всего туристов, поэтому не придется стоять в очередях в различные музеи и достопримечательности.

“В одном из кафе ко мне подсел мужчина, позже я узнала, что он гид. Он рассказал, что после новогодних праздников во многих местах становится дешевле, отели, кафе и рестораны сбрасывают цены. Это связано с тем, что туристический поток снижается, а людей к себе привлекать надо”, — пишут путешественники. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Тем не менее, на протяжении всей зимы суровые морозы не держатся. Большинство путешественников говорят, что единственное, что доставляет дискомфорт — слякоть и пасмурное небо. Иногда синоптики ошибаются и прогнозируют суровые морозы, в итоге прогноз погоды не сбывается.

“На набережных лучше не гулять. Там ветер действительно пронзает до костей, а вот в узких переулочках нет ветра, но зато есть слякоть и горы снега. Старайтесь выбирать поездку в Петербург так, чтобы на улице было сухо, иначе удовольствия от поездки вы получите мало. Хотя это зависит от того, с какими целями вы едете”

Приятнее всего снежная погода ощущается за городом. Так, туристы рекомендуют поехать в Петергоф, Царское село и различные парки. Например, последнее время популярностью пользуется “Охта парк”, где можно покататься на коньках, лыжах и провести время, занимаясь другими зимними активностями.

“В снегопад лучше всего ехать в Петергоф или Царское село. Там становится нереально красиво, все в снегу и чувствуешь себя членом царской семьи, прогуливаясь по территории. Не работают фонтаны и все замерзает, но это совершенно другие ощущения”

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