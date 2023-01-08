Опасности, которые подстерегают туристов в Санкт-Петербурге

Культурная столица привлекает туристов своими музеями, набережными, старинной архитектурой и другими достопримечательностями. Несмотря на то, что ежегодно сюда приезжает огромное количество туристов, они рискуют столкнуться с неожиданными опасностями. О них — в материале “Рамблера”.

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Разводные мосты

Эта опасность подстерегает исключительно летом, и в то же время развод мостов — одна из наиболее впечатляющих достопримечательностей Санкт-Петербурга. Летом, в период навигации, на Неве разводят мосты для того, чтобы суда спокойно проходили по реке. Однако с туристами часто случается такое, что они оказываются на другом берегу, и добраться до гостиницы у них не получается.

Чтобы не попасть в такую непредвиденную ситуацию, стоит заранее ознакомиться с графиком разведения мостов. Его ежегодно публикуют на городских источниках.

Прогулки по крышам

Экскурсия по крышам — популярное развлечение в Санкт-Петербурге. Гиды предлагают устроить экскурсию на несколько различных крыш, понаблюдать закат и увидеть город с высоты. Однако стоит помнить, что заходить на крыши жилых домов нелегально нельзя. Кроме того, покупая эту экскурсию, стоит помнить, что вашу безопасность на крышах никто не гарантирует. За нахождение на крыше жители могут вызвать полицию и выписать штраф.

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