Почему стоит отправиться в Абхазию в декабре: зимняя сказка по доступной цене

Одно из самых популярных направлений у россиян в последние годы — солнечная Абхазия. Плюсов у такого выбора немало — доступность, близость к РФ (всего полчаса от Сочи), отсутствие виз и возможность попасть в страну по российскому паспорту.

Однако многим кажется, что посещать Абхазию можно только с мая по октябрь — потому что она подходит только для пляжного отдыха. Но на самом деле это не так — зимой Абхазия становится сказочной, особенно если вам повезет застать снег на побережье. Поверьте, пальмы в снегу вы запомните на всю жизнь!

Ну а если снега не будет, то вам будет приятно погреться под лучами солнца зимой, посмотреть на спокойное зимнее море, выпить чай с потрясающим видом, съездить на заснеженную горную Рицу! Словом, попробуйте, и вы не пожалеете!