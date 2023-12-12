Почему стоит отправиться в Абхазию в декабре: зимняя сказка по доступной цене

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Конечно, жемчужиной Абхазии считается озеро Рица. И если летом оно невероятно красиво, то зимой и вовсе похоже на сказку! А уж горная дорога к озеру через перевалы и каньоны напоминает кадры из кино.
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Конечно, жемчужиной Абхазии считается озеро Рица. И если летом оно невероятно красиво, то зимой и вовсе похоже на сказку! А уж горная дорога к озеру через перевалы и каньоны напоминает кадры из кино. 
© Ru.123rf.com
Заснеженный Сухум будто затихает и всем городом наблюдается как снег ложится на водную гладь.
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Заснеженный Сухум будто затихает и всем городом наблюдается как снег ложится на водную гладь.  
© РИА Новости
Если вам удалось увидеть Набережную Махаджиров в снегу, то это зрелище вы запомните навсегда!
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Если вам удалось увидеть Набережную Махаджиров в снегу, то это зрелище вы запомните навсегда!  
© РИА Новости
В целом страна становится похожа на Швейцарию...
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В целом страна становится похожа на Швейцарию... 
© РИА Новости

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Ну а если снега не будет, вас ждут не менее потрясающие желто-зеленые пейзажи. В Новом Афоне красиво в любое время года!
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Ну а если снега не будет, вас ждут не менее потрясающие желто-зеленые пейзажи. В Новом Афоне красиво в любое время года! 
© Соцсети
Гагрская колоннада в дождь навевает какие-то ностальгические чувства. Хочется пить чай в кафе с красивым видом и слушать как за окном капли падают на асфальт.
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Гагрская колоннада в дождь навевает какие-то ностальгические чувства. Хочется пить чай в кафе с красивым видом и слушать как за окном капли падают на асфальт. 
© Соцсети
Однако солнечных дней в Абхазии всегда больше, и иногда просто на первый взгляд вы не отличите зимнее фото от летнего. В хорошую погоду в декабре-январе здесь можно долго гулять, обедать на верандах и даже мочить ноги в море.
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Однако солнечных дней в Абхазии всегда больше, и иногда просто на первый взгляд вы не отличите зимнее фото от летнего. В хорошую погоду в декабре-январе здесь можно долго гулять, обедать на верандах и даже мочить ноги в море. 
© Соцсети

Одно из самых популярных направлений у россиян в последние годы — солнечная Абхазия. Плюсов у такого выбора немало — доступность, близость к РФ (всего полчаса от Сочи), отсутствие виз и возможность попасть в страну по российскому паспорту.

Однако многим кажется, что посещать Абхазию можно только с мая по октябрь — потому что она подходит только для пляжного отдыха. Но на самом деле это не так — зимой Абхазия становится сказочной, особенно если вам повезет застать снег на побережье. Поверьте, пальмы в снегу вы запомните на всю жизнь!

Ну а если снега не будет, то вам будет приятно погреться под лучами солнца зимой, посмотреть на спокойное зимнее море, выпить чай с потрясающим видом, съездить на заснеженную горную Рицу! Словом, попробуйте, и вы не пожалеете!

Минеральные источники в Абхазии

"Рамблер" покажет фотографии зимней Абхазии, которые точно вдохновят вас на путешествие.

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