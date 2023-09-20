Минеральные источники в Абхазии

Абхазия сейчас пользуется большим спросом у российских туристов: въезд в страну безвизовый, цены низкие, а климат — теплый. Но помимо этого там есть отличные курорты с минеральными источниками и лечебной грязью. Такие ванны улучшают самочувствие и помогают укреплять организм в простудный сезон.

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Какие минеральные источники нужно посетить в Абхазии — читайте в материале «Рамблера».

Термальный источник Кындыг

Кындыг расположен на морском побережье Абхазии. Этот термальный источник известен лечебными сероводородными водами для питья и принятия ванн.

Также здесь есть места с лечебной грязью, которая увлажняет кожу. Из-под земли бьет гейзер, температура воды которого составляет +110 градусов. Ниже по склону вода становится комфортной для человека — +40-45 градусов.

Термальный источник Беслетка

Беслетка расположена на краю Сухума. Сейчас на этом месте пробурено семь скважин, откуда в специальные ванны поступают минеральные воды с температурой от +29 до +42 градусов.

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Состав воды в каждой скважине отличается по виду минералов, в одной из скважин вода богата ионами азота, натрия и кальция.

Минеральные источники Гагра

В самом городе и рядом с ним расположены несколько минеральных родников, которые используются в оздоровительных целях. В Гагре есть целый санаторий, в котором туристы могут поправить свое здоровье.

Этот город известен источником, который богат азотом, магнием и кальцием. Такие ванны позволяют лечить опорно-двигательный аппарат и кожный покров, а комфортная температура в +36-38 градусов ускоряет кровообращение и обмен веществ.

Источники в селе Приморское

Другие сероводородные источники находятся в селе Приморском. В этом месте скважины создали еще в 1940 году, а сейчас на этом месте располагается одна из самых известных кавказский здравниц.