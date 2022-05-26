Не только Рица: что посмотреть в Абхазии

Одной из главных достопримечательностей Абхазии можно назвать знаменитое озеро Рица, которое славится своей природной красотой и чистотой. Однако в эту страну стоит ехать не только из-за этого места. В Абхазии довольно много живописных достопримечательностей, которые стоит увидеть.

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Питиунт

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На месте современного курорта Пицунда раньше находился древний город Питиунт. Сейчас он представляет собой музей под открытым небом, где можно увидеть археологические раскопки, а также остатки античных зданий. Приезжая туда, можно не только погулять в окружении сосен, но и посмотреть на древние достопримечательности, которые существовали еще задолго до появления современных курортов.

Пещеры Нового Афона

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Город Новый Афон тоже славится своей древней историей. Там можно посмотреть на старинные крепости, монастыри и прочие достопримечательности, но больше всего туристов привлекают пещеры. Прямо в гроте расположена железная дорога, которая работает для свободного посещения. Также там можно увидеть подземные озера с лазурной водой. В летний период в пещерах даже проводят концерты.

Голубое озеро

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Еще одна популярная достопримечательность Абхазии, которая не уступает озеру Рица. По названию можно понять, что вода там круглый год насыщенно-голубого цвета. У него есть еще одна особенность: оно не замерзает даже зимой, поэтому если вы отправитесь в Абхазию при минусовой температуре, все равно сможете по достоинству оценить его красоту.