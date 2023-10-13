Как отдыхают россияне в самом модном месте Турции

Турция традиционно считается одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Комфортная осень — только добавляет баллов стране в глазах у туристов, выбирающих направление для отдыха.

Но в 2023 году Турция уже не та, что 5-10 лет назад. Если раньше все летали в Анталию и Бодрум, то сейчас самое популярное, стильное-модное-молодежное направление в стране — Фетхие.

Фетхие – потрясающее место для отдыха, расположенное на юго-западном побережье Турции. Этот очаровательный город расположен между горами Тавр и Эгейским морем и предлагает посетителям захватывающие дух виды и широкий спектр развлечений.

Фетхие известен своей потрясающей природной красотой и богатой историей. Город расположен на месте древнего города Телмессос, который был одним из важнейших городов региона в эллинистический период. Сегодня посетители могут осмотреть руины Телмессоса, в том числе древний театр и ликийские скальные гробницы. Фетхие также славится своими пляжами, которые являются одними из лучших в Турции. Самые популярные пляжи включают Олюдениз, Чалыш и Патара. Олюдениз особенно известен своими бирюзовыми водами и потрясающими пейзажами.

Фетхие — очень популярное место отдыха, ежегодно привлекающее около 2 миллионов посетителей. В этом году место посещают все больше россиян, а блогеры не устают рассказывать о преимуществах курорта, показывая невероятные фото.