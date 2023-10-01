Необычные места Турции, которые точно стоит посетить

Турция была и остается самой доступной страной для россиян: низкие цены, all inclusive и и говорящий на русском персонал долгие годы привлекал туристов. В какой-то момент направление стало считаться банальным, однако вы просто мало знаете о настоящей Турции. "Рамблер" расскажет, куда поехать.

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На самом деле, если отъехать от классических туристических мест, то можно серьезно удивиться. Где-то Турция поражает сохранившимися памятниками архитектуры, где-то абсолютно европейским образом жизни, а где-то своей национальной аутентичностью. Предлагаем изучить необычные места вместе.

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Эфес

социальные сети, Эфес

Любителям истории просто необходимо доехать до западного побережья Турции, где находится один из самых значимых античных городов — Эфес. Кстати, он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город заменит своим храмом богини Артемиды, считавшимся одним из семи чудес света. От храма осталась всего одна колонна, но Эфес — это впечатляющий своим масштабом музей под открытым небом, с великолепной библиотекой Цельса, руинами агоры, огромным сохранившимся античным театром, изящным храмом императора Адриана и даже развалинами публичного дома. Для полноты впечатлений можно посетить Эфесский археологический музей, который считается одним из лучших исторических музеев Турции.

Ликийская тропа

социальные сети, ликийская тропа

Ликийская тропа считается одним из самых живописных пешеходных маршрутов мира: маршрут пролегает по Таврским горам и территории древнего государства Ликия. Дорога занимает 540 км между Анталией и Фетхие, который кстати известен своими разнообразными пляжами. Близ Фетхие вы сможете поплавать в море, окруженными скалами, позагорать на белом песке и посмотреть на черепашек. Вовсе необязательно проходить весь маршрут целиком, но погулять по Ликийской тропе — огромное удовольствие. Начинать путь лучше в поселке Гёйнюк около Кемера.

Шириндже

социальные сети, Шириндже