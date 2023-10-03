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Невероятные места, которые обязательно нужно увидеть в Армении

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Озеро Севан в 66 км к северо-востоку от Еревана) – одно из самых популярных и живописных мест Армении. Озеро особенно популярно летом среди местных жителей и туристов. Озеро Севан высотой 1900 метров также считается одним из самых высокогорных озер в мире, и иногда кажется, что лазурные воды вот-вот коснутся неба. Благодаря своей красоте озеро получило прозвище «жемчужина армянской природы». Находясь на Севане, вы можете устроить барбекю, покататься на катамаране или просто расслабиться и полюбоваться потрясающими пейзажами. Севан также известен своей рыбой «ишхан» (армянская форель), поэтому, оказавшись на Севане, не упустите возможность заказать вкусные рыбные блюда в одном из местных кафе или ресторанов. 
© pikist.com
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Шаки считается одним из самых живописных водопадов Армении. Он расположен в Сюникской области, которая славится своими историческими и природными памятниками . Водопад образуется на реке Шеки, на притоке Воротана, впадающем в глубокое ущелье с высоты 18 метров. Несмотря на небольшую высоту, Шекинский водопад имеет большую мощность, а журчание воды слышно издалека. С Шакинским водопадом связана легенда. История повествует о прекрасной девушке Шаке, которая бросилась со скалы, отказавшись подчиниться воле завоевателей. При падении платье девушки раскрылось на ветру и превратилось в водопад. В честь Шаке водопад и назвали. 
© MEDIACRAT/commons.wikimedia.org
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Чтобы добраться до монастыря Татев из Еревана на машине, потребуется четыре часа (253 км), но оно того стоит! Посещение Татева – одно из самых популярных занятий в Армении среди туристов. Монастырь представляет собой величественное средневековое (9 век нашей эры) сооружение, расположенное на краю глубокого ущелья и окруженное удивительными горными пейзажами. Чтобы добраться до монастыря, можно воспользоваться канатной дорогой (занесенной в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире). Вы будете лететь по глубокому ущелью около 20 минут и наслаждаться фантастическими пейзажами. 
© Alexander Naumov/commons.wikimedia.org
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© Shaun Dunphy/commons.wikimedia.org

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Столица Армении, красивейший город Ереван, имеет многовековую историю – согласно клинописной надписи урартского царя Аргишти, он был построен в 782 году до нашей эры, что свидетельствует о том, что Ереван старше Рима! Тем, кто впервые в Ереване, рекомендуем посетить его центр, известный своими уникальными шедеврами архитектуры, уютными кафе, ресторанами и красивыми парками. Сердце столицы образует площадь Республики, обрамленной важными зданиями, такие как Музей истории Армении и Дом правительства. Если перейти дорогу от площади, вы попадете на Северный проспект . Это самая современная и элитная часть столицы с модными бутиками и магазинами, офисными зданиями и роскошными отелями. Проспект ведет к еще одной обязательной для посещения достопримечательности Еревана – Театру оперы и балета. 
© Alexxx Malev/Flickr
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Храм Гарни многим напомнит о Греции или Риме, но на самом деле, он создан в первом веке нашей эры в честь древнеармянского бога Мира – бога Солнца, света и чистоты. В 301 году Армения приняла христианство в качестве государственной религии, а все, что было так или иначе связано с язычеством, было уничтожено, а храм Гарни – единственный сохранившийся на сегодняшний день языческий храм в Армении и на всем Кавказе. 
© Matthias Süßen/commons.wikimedia.org
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В Котайкской области Армении, недалеко от того самого храма, есть красивый каньон, известный своими уникальными базальтовыми колоннами. В результате геологических процессов образовались потрясающие природные симметричные колонны, которые сегодня называют «симфонией камней». Действительно, если посмотреть на каньон издалека, многие скалы напоминают гигантский орган! 
© Tiia Monto/commons.wikimedia.org

    Армения - одна из древнейших стран мира с богатейшей культурой, многовековой историей и невероятными пейзажами. На самом деле от Древней Армении сейчас осталось совсем мало — часть страны оказалась поглощена другими государствами.

    Однако на территории современной Армении все равно невероятно интересно туристам — каждый камень здесь дышит историей. Величественные горы, старейшие во всем мире храмы, невероятный Ереван — хоть раз в жизни эту страну стоит посетить каждому.

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