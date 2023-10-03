Невероятные места, которые обязательно нужно увидеть в Армении
Армения - одна из древнейших стран мира с богатейшей культурой, многовековой историей и невероятными пейзажами. На самом деле от Древней Армении сейчас осталось совсем мало — часть страны оказалась поглощена другими государствами.
Однако на территории современной Армении все равно невероятно интересно туристам — каждый камень здесь дышит историей. Величественные горы, старейшие во всем мире храмы, невероятный Ереван — хоть раз в жизни эту страну стоит посетить каждому.
"Рамблер" собрал в подборке невероятные места, которые обязательно нужно увидеть в Армении.
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