Невероятные места, которые обязательно нужно увидеть в Армении

Столица Армении, красивейший город Ереван, имеет многовековую историю – согласно клинописной надписи урартского царя Аргишти, он был построен в 782 году до нашей эры, что свидетельствует о том, что Ереван старше Рима! Тем, кто впервые в Ереване, рекомендуем посетить его центр, известный своими уникальными шедеврами архитектуры, уютными кафе, ресторанами и красивыми парками. Сердце столицы образует площадь Республики, обрамленной важными зданиями, такие как Музей истории Армении и Дом правительства. Если перейти дорогу от площади, вы попадете на Северный проспект . Это самая современная и элитная часть столицы с модными бутиками и магазинами, офисными зданиями и роскошными отелями. Проспект ведет к еще одной обязательной для посещения достопримечательности Еревана – Театру оперы и балета.