Три самых сказочных места в Абхазии

Одно из самых популярных направлений у Россиян сейчас — Абхазия. Очевидно, что дело в доступности республики — чтобы попасть туда не нужны визы и даже загранпаспорт, там дешево, тепло и красиво. Не просто красиво, а невероятно — природа в Абхазии объединяет чистое море, могущественные горы, буйные реки и водопады.

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Некоторые места солнечной республики и вовсе напоминают картинку. О самых сказочных местах страны, читайте в материале "Рамблера".

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Дореволюционный замок княгини Ореховой

Соцсети

Координаты: 43.324254, 40.235485

В окрестностях Гагры находится живописный замок, утопающий в Зелени. Этот дореволюционный замок — по одной версии является домом княгини Ореховой, а по другой — санаторием самарского врача Эриха Эрна.

Этот фактурный особняк в стиле модерн — просто рай для фотографа, который прозвали балконом Джульеты, потому что с балкончика можно сделать невероятно красивые фото в староитальянском стиле.

Подняться к замку можно из центра старой Гагры пешком или на машине.

Каньон Хашупсэ

Asmat Chkotua

Координаты: 43.428412, 40.118291

Невероятно живописное место, которое не так давно открыли для себя туристы, находится в Хашупсинском районе Абхазии. Воды реки Хашупсэ, промыв себе путь в известняке, образовали узкий каньон длиной около километра. Фактически, это узкий водный коридор между высоких стенок-скал

Хашупсинский каньон находится недалеко от поселка Цандрипш (вблизи с российской границей), до него легко добраться на своей машине или с экскурсией. Пройти каньон можно вплавь, пешком (воды по колено) или на сапах. Этот маршрут с лёгкостью пройдет даже не особо подготовленный турист.

Станция Псырцха

Соцсети

Координаты: 43.091817, 40.815671

Заброшенная железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне напоминает какую-то сказочную картинку. Еще в 1952—1954 годах здесь построили круглый постановочный павильон, который в силу ограниченности пространства живописно врезается в русло реки.