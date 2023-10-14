Шри-Ланка отменила платные визы для туристов из России

Остров в Индийском океане в последние годы пользуется особой популярностью у российских туристов, потому что это одно из немногих теплых направлений доступных сейчас для граждан страны.

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Кабинет министров Шри-Ланки одобрил отмену платной визы для граждан пяти стран: России, Индии, Китая, Индонезии и Таиланда. Об этом сообщили местные СМИ.

Власти посчитали, что освобождение от въездных сборов поможет увеличить турпоток в страну и принимать до 5 млн путешественников в год. Такую планку ставит Министерство туризма Шри-Ланки.

Интересно, что в отношении виз местные власти придерживались строгой политики, а в прошлом году визы для туристов даже подорожали в два раза. Так, оформление электронной визы подорожало с с 35 до 50 долларов, а визы по прибытии – с 40 до 60 долларов.

При этом проект документа об отмене платных виз рассматривался уже несколько месяцев. Чиновники, выступающие за этот метод приводили в пример Мальдивы, которые отменой визового сбора добились реального увеличения турпотока.