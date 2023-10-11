Лайфхаки, чтобы получить шенгенскую визу в 2023 году

В последние годы путешествия в Европу стали гораздо затруднительней для россиян. Проблемой стало добраться до пункта назначения в отсутствии прямых рейсов и получить шенгенскую визу — если раньше шенген легко оформлял любой туроператор, то сейчас все обстоит иначе.

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"Рамблер" вместе с экспертом по визовому оформлению Владимиром Бондарем разбирался в том, как сейчас получают шенгенскую визу.

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Получение шенгенской визы сегодня — это трудоемкий процесс, в котором зачастую крайне сложно разобраться без помощи профессионалов, а в некоторых случаях почти невозможно.

В нынешних реалиях угнаться за правилами, которые выставляют консульства разных стран, невероятно сложно. Однако возможно. .

По словам эксперта, есть несколько лайфхаков, которые помогут упростить и ускорить процесс получения визы, сделать его более качественным и уменьшить риски получения отказа. Зная это, вы можете не беспокоиться о сложностях получения визы и быть готовым ко всему.

Планируйте свою поездку заранее.

Качественное планирование отражается и на вашем бюджете в том числе.

"Если заранее подать все необходимые документы на визу, то в дальнейшем не будет необходимости прибегать к дорогостоящим программам, которые помогают записаться в консульство. Можно спокойно дождаться своей очереди и подать документы в обычном режиме", — объясняет специалист.

Приложите к документам выкупленные билеты и оплаченный чек на отель.

Благодаря вложенным чекам ваш запрос будет более убедительным.

Таким образом, при проверке консульством сотрудники увидят, что ваши намерения подтверждены заранее проведёнными оплатами, что сильно повысит шансы на получение долгосрочной визы.

Приложите документы на движимое и недвижимое имущество

Как объяснил эксперт Владимир Бондарь, сделав это, вы подчеркнете наличие неразрывных связей с родиной и свое намерение вернуться в страну.

Приложите к пакету документов подробно расписанный маршрут

Это поможет консулу оценить стоимость вашей поездки, сопоставить с предоставленными справками из банка и, таким образом, ваш комплект документов будет выглядеть максимально убедительным.

Как выдают визы сейчас

Говоря о странах, которые сейчас выдают продолжительные визы, то лидером в этой группе однозначно будет выступать Франция.