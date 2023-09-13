В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

Представитель Евросоюза рассказал, как долго будут сохраняться визовые ограничения для граждан России. Слова чиновника приводит издание "Известия".

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По словам официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано, объяснил, что все введенные для россиян ограничения будут действовать до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

Также дипломат отметил, что на сегодняшний день не обсуждаются возможные варианты развития событий.

«На данном этапе мы не размышляем о сценариях "что если"», — уточнил Петер Стано.