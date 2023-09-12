Эксперт рассказал, сколько туристов готов принять Шпицберген в 2024 году

Эксперт рассказал, сколько туристов сможет принять Шпицберген в 2024 году
Генеральный директор треста "Артикуголь" Ильдар Неверов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько туристов сможет принять Шпицберген в 2024 году.
По словам эксперта, в этом году архипелаг посетило около шести тысяч человек. Неверов выразил надежду, что в следующем году туристов будет в два раза больше.
Эксперт напомнил, что до введения санкций, Шпицберген посещало 36 тысяч путешественников ежегодно благодаря круизному туризму. По словам Неверова, туристический сезон на архипелаге длится с весны до конца октября.
Эксперт также рассказал, что большинство туристов сейчас – это иностранцы. Из шести тысяч путешественников, которые посетили Шпицберген в 2023 году, лишь около сотни россиян.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Венеции введут плату за вход в город для туристов.