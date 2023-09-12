Эксперт рассказал, сколько туристов готов принять Шпицберген в 2024 году

Генеральный директор треста "Артикуголь" Ильдар Неверов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько туристов сможет принять Шпицберген в 2024 году.

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По словам эксперта, в этом году архипелаг посетило около шести тысяч человек. Неверов выразил надежду, что в следующем году туристов будет в два раза больше.

Эксперт напомнил, что до введения санкций, Шпицберген посещало 36 тысяч путешественников ежегодно благодаря круизному туризму. По словам Неверова, туристический сезон на архипелаге длится с весны до конца октября.

Эксперт также рассказал, что большинство туристов сейчас – это иностранцы. Из шести тысяч путешественников, которые посетили Шпицберген в 2023 году, лишь около сотни россиян.