В Венеции введут плату за вход в город для туристов

Об этом сообщает АТОР в своем Telegram-канале.

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Произойдет это, по словам экспертов, весной 2024 года и будет действовать в тестовом режиме всего 30 дней.

Изменения коснутся всех гостей города старше 14 лет, которые приезжают всего на один день и не остаются на ночь. Плата за вход будет составлять 5 евро.

Советник по туризму Венеции Симоне Вентурини подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы найти баланс между живущими, работающими и учащимися в городе людьми и теми, кто лишь приезжает сюда на отдых.

Как считают власти города, входной сбор поможет сократить количество туристов в Венеции. Также в АТОР отметили, что администрация города не рассматривает нововведение как способ заработать деньги, а лишь покроет расходы на проведение этого эксперимента.

Пока нет точной даты и способа реализации теста по входному налогу, но власти Венеции в ближайшую неделю должны предоставить всю необходимую туристам информацию.