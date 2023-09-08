Туристов, застрявших в Египте, вывезет авиакомпания Azur Air

Из-за проблем у авиакомпании Red Sea Airlines около 180 российских туристов не могут выбраться из египетского Шарм-эш-Шейха.

Застрявших в Египте россиян отправят в Москву рейсом другой авиакомпании завтра утром. Перевозку взяла на себя Аzur Air, об этом сообщает РИА Новости. Рейс из аэропорта Шарм-эш-Шейха во Внуково запланирован на раннее утро 9 сентября. Прилет ожидается в 10:35 по московскому времени. Так как вылет планировался сегодня утром, путешественникам было продлено проживание в отелях.

"В настоящий момент туристы направляются в отель Coral Sea Aqua Club Resort 4*, где продолжат отдых и будут ожидать трансфер на вывозной рейс", — рассказали в агентстве "Интурист".

Сообщается, что на египетском курорте остается еще около 300 россиян и обратными билетами авиакомпании Red Sea Airlines. Туроператоры объяснили, что все туристы продолжат свой запланированный отдых в отелях и по его окончанию отправятся домой рейсами других авиакомпаний.

Напомним, что Red Sea Airlines объявила о приостановке рейсов с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости".