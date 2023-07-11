Как не стать жертвой визовых мошенников

Иногда получение визы в заветную страну превращается в самое настоящее испытание. Можно потратить немало времени, нервов и денежных средств для достижения цели и в результате столкнуться с отказом в выдаче документа.

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Некоторые путешественники предпочитают обращаться за помощью к специалистам, которые, как правило, лучше справляются с поставленной задачей. Но в условиях существования немалого количества визовых центров бывает сложно выбрать лучший из них, а порой и вовсе не стать жертвой мошенников. В то время как последние могут не только некачественно выполнить свою работу или вовсе не оказать услугу, но и заполучить ваши деньги, персональные данные.

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О том, как этого избежать, – в материале "Рамблера".

Отзывы

Базовое правило, которое подходит для самых различных ситуаций, – проверить отзывы клиентов об организации. В современных реалиях это не составит труда. Если вы не обнаружите никакой информации о визовом центре, в который планируете обратиться, то это очевидный красный флаг. Если же оценки будут, то важно с ними ознакомиться. Во-первых, они преимущественно должны быть положительными. Во-вторых, при их прочтении не должно складываться впечатление о том, что все отзывы написаны одним человеком.

Договор

Соглашение с визовым центром – главная подушка безопасности на случай непредвиденных событий. В нем должны быть четко прописаны предмет договора (то есть оказываемая услуга), порядок его исполнения (в том числе сроки) и цена. В тексте договора не должны использоваться обтекаемые выражения, которые можно истолковать по-разному. Перед подписанием также обязательно проверьте наименование визового центра и его логотип на предмет соответствия реальности.

Спешка