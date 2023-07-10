Какую компенсацию можно получить при задержке рейса

Задержка рейса — стандартная ситуация в аэропортах, особенно, если речь идет про чартеры или лоукостеры. Самолеты крайне редко вылетают вовремя, поэтому пассажирам в любом случае придется ждать вылета перед выходом или в самом самолете.

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Однако иногда задержки рейсов могут достигать нескольких часов или дней. В таком случае пассажирам полагается компенсация. Добросовестные авиакомпании не пренебрегают этими правилами, но могут сэкономить. О том, какая компенсация полагается пассажирам в случае задержки рейса, — в материале “Рамблера”.

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Что такое задержка рейса

Не стоит путать термины задержка рейса и перенос рейса. Задержкой считается изменение время вылета в момент, когда пассажиры уже прошли регистрацию на рейс и ждут своего вылета в “чистой” зоне аэропорта. При переносе рейса оповещение пассажиров происходит еще до начала регистрации.

Самые распространенные причины задержки рейса — поздний прилет самолета в аэропорт, техническая неисправность, плохие погодные условия.

Какая компенсация положена за задержку рейса

Для того, чтобы получить компенсацию, вам необходимо обращаться к сотрудникам аэропорта. Авиакомпании, как правило, сами предоставляют ее, но оказываемые услуги могут быть неполными. Поэтому нужно точно знать, на что может претендовать пассажир.

Два часа задержки рейса

При задержке рейса на два и более часа пассажирам обязаны предоставить хранение багажа, комнату матери и ребенка, прохладительные напитки, а также два звонка и два сообщения по почте, чтобы они смогли предупредить других людей о задержке.

Четыре часа

После четырех часов ожидания пассажиры имеют право потребовать горячее питание. Далее авиакомпания обязана кормить пассажиров каждые шесть часов днем и каждые восемь — ночью. Как правило, представители выдают талон или ваучер в одно из заведений в аэропорте. Иногда авиакомпания организует раздачу собственного питания.

Шесть часов