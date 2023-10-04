Еще две страны могут ввести безвизовый режим с Россией

Как сообщают "Известия", возможность введения безвизового режима с Россией рассматривают власти Бахрейна и Кувейта.

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В посольстве РФ в Кувейте изданию рассказали о том, что вопрос о безвизе уже на рассмотрении у властей. Кроме того, сейчас отмечается возросший рост транзитных поездок россиян через Кувейт и одновременно интерес граждан Кувейта к путешествиям в РФ. В частности, за год (в июне 2023 года относительно июня 2022 года) число выданных кувейтцам российских виз выросло в пять раз.

Диппредставительство РФ в Бахрейне также отметило, что профильные ведомства страны уже изучают "российский проект соответствующего межправительственного соглашения". К тому же такой режим еще в 2015 году был согласован для тех, у кого есть дипломатические, специальные или служебные паспорта.

Кроме того, в посольстве отметили, что в последние 2,5 года пассажиропоток между РФ и Бахрейном устойчиво растет, а в будущем, скорее всего, удастся вернуться к допандемийным показателям (66 тыс. человек в год) и даже превзойти их.

При этом прямое сообщение между Россией и Бахрейном уже установлено — ежедневно из Манамы в Москву и обратно летает авиакомпания Gulf Air.

Сейчас россияне могут оформить визы по прилете в столичном аэропорту Бахрейна. Для поездки в Кувейт россиянам необходим оформлять визу в посольстве этой страны.