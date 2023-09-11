Россия предложила безвизовый режим пяти странам

"Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии", – заявил глава министерства в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума.