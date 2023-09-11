Россия предложила безвизовый режим пяти странам

Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам
Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии", – заявил глава министерства в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума.
По словам Решетникова, в этих странах возможен прирост туристов класса премиум, что и является одной из причин выдвинутого предложения.
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