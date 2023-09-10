В каких странах ЕС вещи россиян досматривают особо тщательно

«Сейчас любая поездка в Европу будет сопряжена с тем, что у тебя могут забрать телефон, чемодан, не дать вывезти наличные, но это перегибы,– высказался Мурадян. – Перегибы с точки зрения этой директивы, которой уже больше года, допускались только в отдельных частях Германии и финской пограничной службой».