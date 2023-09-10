Эксперт рассказал, в каких странах ЕС вещи россиян досматривают особо тщательно
Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал порталу News.ru, в каких странах ЕС россиян могут осматривать особо тщательно при пересечении границы.
Мурадян рассказал, что самые "жесткие" досмотры россиянам на границе устраивают, как правило, в Германии и Финляндии. По его словам, у путешественника могут потребовать к досмотру телефон, ноутбук, любые другие личные вещи, и дае могут принять решение об их конфискации.
В ЕС, как отметил директор турагентства, есть общие принципы доктрины, однако права применения отдельных ее нормативов страны могут определять самостоятельно.
«Сейчас любая поездка в Европу будет сопряжена с тем, что у тебя могут забрать телефон, чемодан, не дать вывезти наличные, но это перегибы,– высказался Мурадян. – Перегибы с точки зрения этой директивы, которой уже больше года, допускались только в отдельных частях Германии и финской пограничной службой».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что обязательно нужно брать с собой в самолет.