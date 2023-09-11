Где находятся самые неудобные места в самолете
Все туристы хотят путешествовать с максимальным комфортом, но не всегда получается. Иногда неудачно посадят в самолете, а потом страдаешь. "Рамблер" расскажет, какие места считаются самыми неудобными.
Зачастую авиакомпании дают возможность зарезервировать место задолго до полета, и вы спокойно сможете занять лучшие места. Если зарегистрироваться не удалось, приезжайте в аэропорт раньше. На стойке регистрации не стесняйтесь попросить хорошее место и уточнить, не в последнем ли ряду и не возле туалета ли находится ваше место.
Ряд перед аварийным выходом
Основной минус этого ряда заключается в том, что спинка кресла у них не откидывается. При этом у впередистоящего кресла спинка откидывается. В таком случае вы рискуете весь полет провести в неудобном положении, особенно, если другой пассажир решит откинуться назад.
Последний ряд сидений
Часто в этом ряду также не откидываются спинки сидений или откидываются незначительно. Кроме того, около вас весь полет будут стоять люди, ждущие своей очереди в туалет. Они будут стоять на пути у других пассажиров и тележек бортпроводников и создавать лишний шум. Наиболее это некомфортно в продолжительных полетах.
Первые ряды после бизнес-класса
Обычно бизнес-класс отделен от экономического класса пластиковой стенкой, на которой предусмотрены крепления для детской люльки, поэтому соседями легко могут оказаться женщины с детьми, которые имеют свойство капризничать.
Места посредине
Во-первых, вам всегда придется тревожить соседей, чтобы выйти в уборную или размяться. Во-вторых, если попутчики окажутся габаритными, то сидеть может быть просто неудобно.