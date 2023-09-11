Где находятся самые неудобные места в самолете

Все туристы хотят путешествовать с максимальным комфортом, но не всегда получается. Иногда неудачно посадят в самолете, а потом страдаешь. "Рамблер" расскажет, какие места считаются самыми неудобными.

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Зачастую авиакомпании дают возможность зарезервировать место задолго до полета, и вы спокойно сможете занять лучшие места. Если зарегистрироваться не удалось, приезжайте в аэропорт раньше. На стойке регистрации не стесняйтесь попросить хорошее место и уточнить, не в последнем ли ряду и не возле туалета ли находится ваше место.

Ряд перед аварийным выходом

Основной минус этого ряда заключается в том, что спинка кресла у них не откидывается. При этом у впередистоящего кресла спинка откидывается. В таком случае вы рискуете весь полет провести в неудобном положении, особенно, если другой пассажир решит откинуться назад.

Последний ряд сидений

Часто в этом ряду также не откидываются спинки сидений или откидываются незначительно. Кроме того, около вас весь полет будут стоять люди, ждущие своей очереди в туалет. Они будут стоять на пути у других пассажиров и тележек бортпроводников и создавать лишний шум. Наиболее это некомфортно в продолжительных полетах.

Первые ряды после бизнес-класса

Обычно бизнес-класс отделен от экономического класса пластиковой стенкой, на которой предусмотрены крепления для детской люльки, поэтому соседями легко могут оказаться женщины с детьми, которые имеют свойство капризничать.

Места посредине