Безвизовый режим для россиян не будет увеличен до 45 дней как во времена пандемии. Об этом заявил заместитель генерального директора консульского департамента МИД Таиланда Наручаи Ниннад. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пандемии безвизовый режим был продлен на 15 дней, так как многие туристы пострадали от карантина. Таким образом они могли сохранить все дни отпуска с учетом заболевания.