МИД Таиланда заявил, что безвизовый режим не будет увеличен
Безвизовый режим для россиян не будет увеличен до 45 дней как во времена пандемии. Об этом заявил заместитель генерального директора консульского департамента МИД Таиланда Наручаи Ниннад. Об этом сообщает ТАСС.
Во время пандемии безвизовый режим был продлен на 15 дней, так как многие туристы пострадали от карантина. Таким образом они могли сохранить все дни отпуска с учетом заболевания.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года Правительство Таиланда одобрило увеличение безвизового режима. Он был расширен с 30 дней до 45. Однако уже 31 марта 2023 года решение Правительства перестало действовать. Власти Таиланда сообщали, что при необходимости мера будет продлена.
Ранее сообщалось, что в Таиланде будет введен пляжный "комендантский час".
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