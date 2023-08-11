Названы способы выгодно слетать в отпуск за границу

Если на море очень хочется, а финансовые возможности не слишком радуют, стоит обратить внимание на рекомендации по подбору и бронированию туров, которые перечислили в РИА Новости.

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Есть сразу несколько способов приобрести путевку выгоднее. Специалисты советуют искать путевки, не вводя точные даты вылета и прилета – более гибкие даты позволят сервису по подбору туров предложить вам гораздо более выгодные варианты. Это связано с тем, что нередко туристическим компаниям приходится распродавать выкупленные ими места в самолете по минимальным ценам, для того, чтобы они не пустовали вовсе.

Помимо этого, можно воспользоваться частыми акциями и спецпредложениями крупных туроператоров. У некоторых из них даже можно найти так называемое предложение "туры по фортуне". Это вариант бронирования, при котором вы можете задать даты поездки, тип питания и зведность отеля, но при этом не будете заранее знать, где именно находится гостиница, как называется и хороший ли там сервис. Однако звездность и прочие параметры будут соответствовать заданным. Такие путевки обходятся на порядок дешевле.

Из самых простых и очевидных рекомендаций – раннее бронирование туров на несезон. Обратите внимание, для каждой страны этот период наступает в разное время. Например, в Турции – в ноябре, а в Египте – в феврале.

Также имеет смысл обращать внимание на горящие путевки и авиарейсы в не самое удобное время и дни, – например, вылеты в ночное время значительно ниже по стоимости.